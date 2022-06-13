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Больше 93% занимает Россия в товарообороте Казахстана со странами ЕАЭС

Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС Фото: primerminister.kz
По данным Бюро национальной статистики, за четыре месяца с начала года товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС составил 7 725,6 млн долларов, что в номинальном выражении больше на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Zakon.kz.

Так, в январе – апреле 2022 года экспорт товаров сложился на уровне 2 298,7 млн долларов (больше на 1,2%), импорт – 5 426,9 млн долларов (на 7,4% больше).

В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС Российская Федерация занимает 93,1%, Кыргызстан – 3,8%, Беларусь – 3,1%, Армения – 0,06%.Бюро нацстатистики

При этом наибольший прирост в экспорте со странами ЕАЭС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается по искусственному корунду (оксид алюминия, гидроксид алюминия) – рост в 3,2 раза.

Снижение отмечается по рудам и концентратам железа, включая обожженный пирит (меньше на 42,1%).

В импорте наибольшее увеличение отмечено по пшенице и меслину – рост в 3,2 раза. При этом снижение наблюдается по легковым автомобилям и прочим моторным транспортным средствам (меньше на 43,6%).

Лариса Черненко
Россия ЕАЭС Казахстан
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