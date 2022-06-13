Qazaq Oil и ФК «Кайрат» порадовали маленьких болельщиков в рамках Года детей в РК

Компания Qazaq Oil в Алматы не первый раз провела совместную акцию с футбольным клубом «Кайрат», сообщает Zakon.kz.

На этот раз компания Qazaq Oil провела корпоративное мероприятие в рамках Года детей в Казахстане вместе со спортсменами ФК «Кайрат».

Встреча состоялась на тренировочной базе клуба в Алматы.

Футболисты футбольного клуба «Кайрат» с большим удовольствием приняли участие в мероприятии, посвященном детям.

Дети сотрудников коллектива Qazaq Oil провели очень насыщенный субботний день на тренировочной базе ФК «Кайрат».

Фото: ФК «Кайрат» Для маленьких фанатов любимой алматинской команды и их родителей организовали интересную экскурсию.

Фото: ФК «Кайрат»

Им показали тренажерный зал, специальный тренажер footbonaut, ресторан для футболистов, помещение для восстановления и, конечно же, им посчастливилось побывать на одном из пяти футбольных полей.

Фото: ФК «Кайрат»

Радостные дети смогли поиграть в мяч с молодыми игроками «Кайрат-Жастар». Футболисты, в свою очередь, провели мастер-класс для маленьких болельщиков.

Наше сотрудничество с компанией Qazaq Oil – одним из спонсоров ФК «Кайрат» – продолжается уже не первый год. В этот раз мы решили провести акцию не на заправочной станции, как делали в предыдущие встречи, а именно задумка была показать детям тренерскую базу клуба. Я очень надеюсь, что дети остались довольны. Дети – это наши будущие болельщики. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы вовлекать подрастающее поколение в спорт. Я считаю, что это взаимовыгодное сотрудничество. Уже многие мальчишки интересуются, как им попасть в академию «Кайрата». Возможно, это их первые шаги в большой спорт. Получить верных болельщиков с малого возраста – это одна из наших стратегий. Генеральный директор ФК «Кайрат» Аскар Есимов

Фото: ФК «Кайрат»

Мальчишки получили памятные сувениры из рук футболистов, а также сделали общее фото на память со своими кумирами.

Мой семилетний сын Ади является ярым болельщиком «Кайрата». После этого мероприятия мы твердо решили, что будем записываться в академию клуба. Я, как мама, вижу, что у Ади есть способности, он ежедневно во дворе играет в футбол с другими мальчишками, ему очень нравится. Мы ему уже купили футбольный мяч. Динара, мама Ади Сакенова

Фото: ФК «Кайрат»

Юные фанаты поделились впечатлениями о мероприятии со своими кумирами футбола. Рассказали, что такие встречи их еще больше мотивируют заниматься своим любимым видом спорта. А также, что они с нетерпением будут ждать очередных совместных игр.

Для компании Qazaq Oil важным элементом корпоративной культуры является команда – команда профессионалов и единомышленников. Мы ценим наших сотрудников так же, как ценим наших клиентов. Поэтому Qazaq Oil уделяет особое внимание командообразованию. Нам важно поддерживать командный дух не только в офисе, но и вне его. Мотивация коллег – это неотъемлемая часть коллективной культуры, и это не всегда финансовое поощрение. Благоприятный климат в коллективе можно выстроить совместными неформальными встречами, например такими, как наш выезд на базу ФК «Кайрат» с детьми сотрудников Qazaq Oil. Ребята были в восторге от возможности прикоснутся к своим кумирам вживую. Ведь когда дети счастливы, то счастливы и их родители. Счастливая команда – это важный фактор в политике нашей компании. PR-директор Qazaq Oil Асель Алимханова

Как рассказал 14-летний Архан Жолдыбек, он сам играет в другом футбольном клубе, но всей душой болеет за «Кайрат».

Фото: ФК «Кайрат»

Компания Qazaq Oil не первый раз проводит подобные мероприятия, акции. Например, на День Победы футболисты алматинского клуба устроили автограф-сессию на одной из АЗС, где всем желающим представилась возможность сфотографироваться вместе с футбольными знаменитостями.

Компания сотрудничает с футбольным клубом «Кайрат» и Паралимпийским комитетом, поэтому гостями становятся и известные спортсмены.