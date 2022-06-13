Фейк о снижении пенсионного возраста для женщин с января 2023 распространяют в Сети

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК сообщили, что распространяемая в соцсетях информация о том, что с 1 января 2023 года возраст выхода женщин на пенсию будет снижен до 58 лет, не соответствует действительности, сообщает Zakon.kz.

Установленный законодательно возраст выхода женщин на пенсию основан на результатах исследований и долгосрочных актуарных прогнозах, проведенных международными и отечественными экспертами, соответствует международной практике и складывающейся экономической и демографической ситуации в мире. Утвержденный возраст обусловлен необходимостью формирования адекватных пенсионных выплат после выхода казахстанок на заслуженный отдых, с учетом базовой и солидарной пенсий и выплат из Единого накопительного пенсионного фонда. Пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК

По информации ведомства, при этом система солидарных пенсий постепенно сворачивается, так как при их назначении учитывается трудовой стаж, выработанный только до 1 января 1998 года, то есть до введения накопительной системы. В связи с этим повышается роль накопительной пенсии, формируемой за счет обязательных пенсионных взносов, чем больше период перечисления и размер пенсионных взносов, тем она выше.

Для казахстанцев, которые не имеют солидарного стажа и не участвуют сегодня в накопительной пенсионной системе, ранний выход на пенсию в возрасте 50+ не обеспечит достойных выплат.

В соответствии с действующим законодательством, гражданам предоставляется право раннего выхода на пенсию. Так, при достаточности пенсионных накоплений в ЕНПФ по достижении возраста 55 лет (мужчины) и 52,5 лет (женщины), казахстанцы могут оформить пенсионный аннуитет (право на пенсионные выплаты из пенсионных накоплений до наступления пенсионного возраста). Пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК

С 2021 года у вкладчиков ЕНПФ есть возможность заключить отложенный договор пенсионного аннуитета.

Женщины могут заключить его в 42,5 лет, мужчины – в 45 лет. Выплаты из страховой организации при этом начнут осуществляться в 52,5 и 55 лет соответственно. Пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК

Как сообщили в ведомстве, граждане, работающие во вредных условиях труда, могут воспользоваться пенсионным аннуитетом с 40 лет, при этом выплаты по таким договорам начинаются с 50 лет.