Чемпион мира в пяти весовых категориях, знаменитый американец Флойд Мейвезер заплакал после включения в Международный зал боксерской славы, сообщает Zakon.kz.

Величайший боец ​​своего поколения Флойд Мейвезер не сдержал своих эмоций на церемонии данного события и плакал в течение двух минут, передает Boxing Junkie.

Я действительно не знаю, что сказать. Сказал себе, что не буду плакать, но это что-то прекрасное. Это один из лучших дней в моей жизни. Я люблю своего отца, потому что без него это было бы невозможно. Он лучший тренер на свете. Никогда не будет другого тренера лучше, чем мой отец Флойд Мейвезер

Флойд Мейвезер завершил карьеру с результатом 50-0 (27 нокаутов) и стал самым богатым боксером в истории с доходом более 800 млн долларов.

Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 млн тенге. Розыгрыши каждую неделю – участвуйте!