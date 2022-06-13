Флойд Мейвезер заплакал после включения в Международный зал боксерской славы
Фото: Instagram/floydmayweather
Чемпион мира в пяти весовых категориях, знаменитый американец Флойд Мейвезер заплакал после включения в Международный зал боксерской славы, сообщает Zakon.kz.
Величайший боец своего поколения Флойд Мейвезер не сдержал своих эмоций на церемонии данного события и плакал в течение двух минут, передает Boxing Junkie.
Я действительно не знаю, что сказать. Сказал себе, что не буду плакать, но это что-то прекрасное. Это один из лучших дней в моей жизни. Я люблю своего отца, потому что без него это было бы невозможно. Он лучший тренер на свете. Никогда не будет другого тренера лучше, чем мой отецФлойд Мейвезер
Флойд Мейвезер завершил карьеру с результатом 50-0 (27 нокаутов) и стал самым богатым боксером в истории с доходом более 800 млн долларов.
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