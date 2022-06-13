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64 человека отравились в Нур-Султане – начато расследование

массовое отравление в Нур-Султане Фото: pixabay
В Нур-Султане зарегистрировано массовое пищевое отравление – на сегодняшний день за медицинской помощью обратились 64 больных. Об этом сообщили в столичном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля (ДСЭК), передает Zakon.kz.

Экстренные извещения из лечебных организаций города о регистрации пищевых отравлений поступили в территориальные управления ДСЭК Нур-Султана 9 и 10 июня.

Все больные связывали свое заболевание с употреблением пищевой продукции в одном из заведений общественного питания столицы. По случаю регистрации массового пищевого отравления управлением санитарно-эпидемиологического контроля района Байконыр направлена информация в Управление полиции района Байконыр. На основании поступившей информации управлением полиции начато досудебное расследование и принято к производству уголовное дело досудебного расследования по ст. 304 УК РК.Пресс-служба ДСЭК Нур-Султана

Управлением района Байконыр 10 июня начата внеплановая проверка объекта общественного питания.

В ходе проверки были выявлены такие нарушения, как:

  • несоответствие заявленной проектной мощности объекта фактической (подано уведомление до 50 п.м, фактически более 50 п.м);

  • весь технологический процесс ведется в одном помещении кухни, не предусмотрено цеховое деление (деление на участки);

  • не соблюдается поточность технологических процессов;

  • не соблюдаются требования к маркировке, использованию и хранению разделочного инвентаря;

  • при хранении готовой пищевой продукции и продовольственного сырья не соблюдается принцип товарного соседства;

  • не ведется журнал осмотра персонала на наличие гнойничковых и инфекционных заболеваний.

В ходе проверки были отобраны смывы, пробы сырья и готовой продукции на лабораторные исследования. На носительство патогенной микрофлоры обследованы 15 сотрудников предприятия. Результаты в работе. На сегодняшний день за медицинской помощью обратились 64 больных, из них 52 – госпитализированы, 12 – получают амбулаторное лечение.Пресс-служба ДСЭК Нур-Султана

В ведомстве отметили, что внеплановая проверка и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Во избежание пищевых отравлений и неинфекционных заболеваний ДСЭК Нур-Султана настоятельно рекомендует населению не приобретать у недобросовестных предпринимателей и юридических лиц пищевую продукцию и готовые блюда по рекламным буклетам с услугами доставки, и, соответственно, не употреблять ее.

Динара Халдарова
Нур-Султан
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