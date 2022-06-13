64 человека отравились в Нур-Султане – начато расследование
Экстренные извещения из лечебных организаций города о регистрации пищевых отравлений поступили в территориальные управления ДСЭК Нур-Султана 9 и 10 июня.
Все больные связывали свое заболевание с употреблением пищевой продукции в одном из заведений общественного питания столицы. По случаю регистрации массового пищевого отравления управлением санитарно-эпидемиологического контроля района Байконыр направлена информация в Управление полиции района Байконыр. На основании поступившей информации управлением полиции начато досудебное расследование и принято к производству уголовное дело досудебного расследования по ст. 304 УК РК.Пресс-служба ДСЭК Нур-Султана
Управлением района Байконыр 10 июня начата внеплановая проверка объекта общественного питания.
В ходе проверки были выявлены такие нарушения, как:
несоответствие заявленной проектной мощности объекта фактической (подано уведомление до 50 п.м, фактически более 50 п.м);
весь технологический процесс ведется в одном помещении кухни, не предусмотрено цеховое деление (деление на участки);
не соблюдается поточность технологических процессов;
не соблюдаются требования к маркировке, использованию и хранению разделочного инвентаря;
при хранении готовой пищевой продукции и продовольственного сырья не соблюдается принцип товарного соседства;
не ведется журнал осмотра персонала на наличие гнойничковых и инфекционных заболеваний.
В ходе проверки были отобраны смывы, пробы сырья и готовой продукции на лабораторные исследования. На носительство патогенной микрофлоры обследованы 15 сотрудников предприятия. Результаты в работе. На сегодняшний день за медицинской помощью обратились 64 больных, из них 52 – госпитализированы, 12 – получают амбулаторное лечение.Пресс-служба ДСЭК Нур-Султана
В ведомстве отметили, что внеплановая проверка и противоэпидемические мероприятия продолжаются.
Во избежание пищевых отравлений и неинфекционных заболеваний ДСЭК Нур-Султана настоятельно рекомендует населению не приобретать у недобросовестных предпринимателей и юридических лиц пищевую продукцию и готовые блюда по рекламным буклетам с услугами доставки, и, соответственно, не употреблять ее.