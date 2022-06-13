Сильная жара до +38°C, град и пыльная буря ожидаются в Казахстане 14 июня

Синоптики предоставили прогноз погоды на 14 июня – в Казахстане ожидаются сильные дожди, гроза, град, шквал, усиление ветра, пыльная буря и жара до +38°C. Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в шести регионах страны, передает Zakon.kz.

На большую часть территории Казахстана по-прежнему будет оказывать влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем сохранится неустойчивая погода: пройдут дожди с грозами, также возможны град, шквал, на юго-востоке – сильный дождь. По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе, юге – пыльная буря. РГП «Казгидромет»

На севере, юго-востоке, юго-западе Акмолинской области синоптики прогнозируют грозу, днем – град, шквал, на севере, востоке, юго-западе – усиление ветра до 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, град, шквал, при грозе усиление ветра до 15-20 м/с.

Утром и днем на севере, востоке Костанайской области – гроза, град, шквал, днем на северо-востоке, востоке – усиление ветра до 15-20 м/с.

В Алматинской области – гроза, при грозе усиление ветра до 15-20 м/с, на севере, востоке – порывы 25 м/с.

На севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области – гроза, шквал, град, усиление ветра до 15-20 м/с, ночью и утром на юго-западе – туман.

На юге, днем в центре Павлодарской области – гроза, град, при грозе усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере, востоке Карагандинской области – гроза, град, днем – усиление ветра до 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области – гроза, град, шквал, днем – усиление ветра до 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской области – гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 м/с.

На западе, севере, в центре Мангистауской области – усиление ветра до 15-20 м/с с пыльной бурей, днем на западе, юге – гроза.

Днем в центре Кызылординской области – усиление ветра до 15-20 м/с с пыльной бурей.

Также синоптики сообщили, что: сильная жара до +38°C ожидается днем на юге Мангистауской области;

чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в Кызылординской области, на западе Восточно-Казахстанской, Алматинской областей, на юге, востоке Актюбинской области, на юге Костанайской области, на юге, западе, востоке Карагандинской области.

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Согласно прогнозу, в предстоящие трое суток очередной антициклон с запада начнет смещаться на территорию Казахстана и принесет с собой по-настоящему летнюю погоду.