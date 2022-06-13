Сильная жара до +38°C, град и пыльная буря ожидаются в Казахстане 14 июня
На большую часть территории Казахстана по-прежнему будет оказывать влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем сохранится неустойчивая погода: пройдут дожди с грозами, также возможны град, шквал, на юго-востоке – сильный дождь. По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе, юге – пыльная буря.РГП «Казгидромет»
На севере, юго-востоке, юго-западе Акмолинской области синоптики прогнозируют грозу, днем – град, шквал, на севере, востоке, юго-западе – усиление ветра до 15-20 м/с.
Ночью на севере, востоке, днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, град, шквал, при грозе усиление ветра до 15-20 м/с.
Утром и днем на севере, востоке Костанайской области – гроза, град, шквал, днем на северо-востоке, востоке – усиление ветра до 15-20 м/с.
В Алматинской области – гроза, при грозе усиление ветра до 15-20 м/с, на севере, востоке – порывы 25 м/с.
На севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области – гроза, шквал, град, усиление ветра до 15-20 м/с, ночью и утром на юго-западе – туман.
На юге, днем в центре Павлодарской области – гроза, град, при грозе усиление ветра до 15-20 м/с.
На севере, востоке Карагандинской области – гроза, град, днем – усиление ветра до 15-20 м/с.
В горных районах Жамбылской области – гроза, град, шквал, днем – усиление ветра до 15-20 м/с.
В горных районах Туркестанской области – гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 м/с.
На западе, севере, в центре Мангистауской области – усиление ветра до 15-20 м/с с пыльной бурей, днем на западе, юге – гроза.
Днем в центре Кызылординской области – усиление ветра до 15-20 м/с с пыльной бурей.
Также синоптики сообщили, что:
сильная жара до +38°C ожидается днем на юге Мангистауской области;
чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в Кызылординской области, на западе Восточно-Казахстанской, Алматинской областей, на юге, востоке Актюбинской области, на юге Костанайской области, на юге, западе, востоке Карагандинской области.
Новость по теме
Согласно прогнозу, в предстоящие трое суток очередной антициклон с запада начнет смещаться на территорию Казахстана и принесет с собой по-настоящему летнюю погоду.