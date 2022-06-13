Жаркие дни ждут казахстанцев – прогноз погоды на 14-16 июня
Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 14-16 июня 2022 года. Наконец-то во все регионы страны пришло лето, сообщает Zakon.kz.
По информации РГП «Казгидромет», очередной антициклон с запада начнет смещаться на территорию Казахстана.
Подпитываться он будет южными потоками, принося с собой по-настоящему летнюю погоду. РГП «Казгидромет»
В отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами, но сохранятся довольные высокие температуры воздуха. И даже жители северных регионов насладятся теплыми днями.
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