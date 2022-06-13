Жаркие дни ждут казахстанцев – прогноз погоды на 14-16 июня

Фото: unsplash

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 14-16 июня 2022 года. Наконец-то во все регионы страны пришло лето, сообщает Zakon.kz.