В Семее водолазы ищут тело утонувшего подростка
Фото: Instagram/shygysqaz_tjd
11 июня в реке Иртыш в Семее утонул 15-летний подросток. Его так и не нашли. В департаменте по чрезвычайным ситуациям области призывают не нарушать меры безопасности на водоемах, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе ведомства подчеркнули, что с начала купального сезона в регионе уже утонули три человека.
Многие граждане игнорируют меры безопасности и допускают распитие спиртных напитков у водоемов, выбирают для отдыха и купания водоемы с сильным течением и водоворотами и, даже видя запрещающие знаки, приводят сюда своих детей.Пресс-служба ДЧС ВКО
По данным ДЧС, тело еще одного подростка ищут на данный момент водолазы.
Трагедия произошла 11 июня в Семее. Спасателям поступил звонок о том, что в районе поселка Восточный в реке Иртыш утонул 15-летний подросток. Как оказалось, он с друзьями купался на несанкционированном водоеме. Нырнул в месте, где было сильное течение, и потерялся из вида. Его товарищ пытался прийти на помощь, однако течение не давало возможности. К месту были направлены водолазы ОСО СП-7, которые незамедлительно приступили к поиску. Спустя несколько часов водолазная группа, которая осмотрела русло реки с использованием лодки и водолазного оборудования, тело не обнаружила, поиски продолжатся.Пресс-служба ДЧС ВКО
Отмечается, что поиски водолазов усложняют илистое дно с ямами, сильное течение.
ДЧС ВКО напоминает, что при нахождении в местах отдыха на водоеме не допускается:
входить в воду и купаться в состоянии алкогольного опьянения;
прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
нырять в непроверенных и необорудованных местах;
заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;
плавать на предметах, не предназначенных для плавания;
входить в воду детям без сопровождения взрослых.
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