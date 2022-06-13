В Семее водолазы ищут тело утонувшего подростка

11 июня в реке Иртыш в Семее утонул 15-летний подросток. Его так и не нашли. В департаменте по чрезвычайным ситуациям области призывают не нарушать меры безопасности на водоемах, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что с начала купального сезона в регионе уже утонули три человека.

Многие граждане игнорируют меры безопасности и допускают распитие спиртных напитков у водоемов, выбирают для отдыха и купания водоемы с сильным течением и водоворотами и, даже видя запрещающие знаки, приводят сюда своих детей. Пресс-служба ДЧС ВКО

По данным ДЧС, тело еще одного подростка ищут на данный момент водолазы.

Трагедия произошла 11 июня в Семее. Спасателям поступил звонок о том, что в районе поселка Восточный в реке Иртыш утонул 15-летний подросток. Как оказалось, он с друзьями купался на несанкционированном водоеме. Нырнул в месте, где было сильное течение, и потерялся из вида. Его товарищ пытался прийти на помощь, однако течение не давало возможности. К месту были направлены водолазы ОСО СП-7, которые незамедлительно приступили к поиску. Спустя несколько часов водолазная группа, которая осмотрела русло реки с использованием лодки и водолазного оборудования, тело не обнаружила, поиски продолжатся. Пресс-служба ДЧС ВКО

Отмечается, что поиски водолазов усложняют илистое дно с ямами, сильное течение.

ДЧС ВКО напоминает, что при нахождении в местах отдыха на водоеме не допускается: