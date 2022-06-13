Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Семее водолазы ищут тело утонувшего подростка

Семей, поиски, подросток Фото: Instagram/shygysqaz_tjd
11 июня в реке Иртыш в Семее утонул 15-летний подросток. Его так и не нашли. В департаменте по чрезвычайным ситуациям области призывают не нарушать меры безопасности на водоемах, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что с начала купального сезона в регионе уже утонули три человека.

Многие граждане игнорируют меры безопасности и допускают распитие спиртных напитков у водоемов, выбирают для отдыха и купания водоемы с сильным течением и водоворотами и, даже видя запрещающие знаки, приводят сюда своих детей.Пресс-служба ДЧС ВКО

По данным ДЧС, тело еще одного подростка ищут на данный момент водолазы.

Трагедия произошла 11 июня в Семее. Спасателям поступил звонок о том, что в районе поселка Восточный в реке Иртыш утонул 15-летний подросток. Как оказалось, он с друзьями купался на несанкционированном водоеме. Нырнул в месте, где было сильное течение, и потерялся из вида. Его товарищ пытался прийти на помощь, однако течение не давало возможности. К месту были направлены водолазы ОСО СП-7, которые незамедлительно приступили к поиску. Спустя несколько часов водолазная группа, которая осмотрела русло реки с использованием лодки и водолазного оборудования, тело не обнаружила, поиски продолжатся.Пресс-служба ДЧС ВКО

Отмечается, что поиски водолазов усложняют илистое дно с ямами, сильное течение.

ДЧС ВКО напоминает, что при нахождении в местах отдыха на водоеме не допускается:

  • входить в воду и купаться в состоянии алкогольного опьянения;

  • прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

  • нырять в непроверенных и необорудованных местах;

  • заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;

  • плавать на предметах, не предназначенных для плавания;

  • входить в воду детям без сопровождения взрослых.

Анастасия Московчук
Семей
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Что сделал Даниал Ахметов для ВКО
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Дизтопливо подорожало на 41,5% в Казахстане
«Я тебя люблю»: как проявляют чувства представители разных знаков зодиака
Президент внес изменения в указ о запрете на вывоз валюты свыше 10 тысяч долларов
Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным
На большей части территории Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Скончался алматинец, вступивший в конфликт с митингующими
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления