Все больше казахстанцев выезжают на лечение за рубеж

Заместитель директора Департамента аудита реального сектора экономики Счетного комитета Нурлан Катренов на заседании в ведомстве указал на снижение уровня доверия к врачам в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Отсутствие качественных медицинских услуг приводит к увеличению числа граждан, выезжающих за границу. Так, по данным погранслужбы КНБ, с целью получения медуслуг в 2020 году за границу выехало 18 678 человек, а в 2021 году — уже 55 061, то есть почти в три раза больше. Заместитель директора Департамента аудита реального сектора экономики Счетного комитета Нурлан Катренов

Однако, по словам спикера, лучшие мировые клиники доступны не всем.

Больной человек в отчаянии. Не получив должной качественной услуги в учреждениях здравоохранения, он вынужден обращаться в учреждения нетрадиционной медицины, к всевозможным знахарям, зачастую нарываясь на шарлатанов. Нурлан Катренов

Замдиректора Департамента аудита реального сектора экономики Счетного комитета также отметил, что эффективность работы врачей вызывает ряд недовольств со стороны общества. О фактах снижения качества медицинской помощи свидетельствует увеличение количества жалоб как на медицинских специалистов, так и на организации здравоохранения в целом.

За 2020-2021 годы количество жалоб на медработников увеличилось более чем в два раза, а на медорганизации — в 1,8 раза.