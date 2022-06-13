КПО провела V международный экологический форум в Уральске

В Уральске 10 июня прошел V международный экологический форум Uralsk Green Forum (UGF), организованный компанией «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) совместно с акиматом Западно-Казахстанской области.

В работе форума приняли участие представители Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, Комитета по вопросам экологии и природопользования Мажилиса Парламента Республики Казахстан, региональных государственных структур, отраслевых, специализированных ассоциаций и агентств.

Основная цель мероприятия – обмен опытом для дальнейшего сотрудничества в рамках реализации концепции зеленой экономики, укрепление комплексного диалога по вопросам охраны окружающей среды для консолидации совместных усилий и формирования общего видения устойчивого развития региона.

Кроме того, в числе приоритетов – повышение экологической грамотности молодежи для воспитания нового поколения с природоохранными ценностями. Эта тема соответствует концепции перехода Казахстана к зеленой экономике и целям, обозначенным в ежегодном Послании президента РК.

Во время форума КПО также провела несколько панельных сессий для студентов местных университетов, посвященных управлению отходами, устойчивому развитию и продвижению экологических стартапов.

Фото: пресс-служба КПО

Ведь вовлечение молодых людей в вопросы окружающей среды не только меняет их поведение и отношение, но также, вероятно, будет влиять на поведенческие модели их родителей, родственников и друзей. Молодежь обладает огромным потенциалом для изменения будущего общества благодаря своему проницательному уму и желанию отличиться от предыдущих поколений.

В приветственном слове к участникам форума генеральный директор КПО Джанкарло Рую отметил, что КПО полностью привержена задачам перехода Казахстана к зеленой экономике и поддерживает необходимость принятия активных мер по борьбе с изменением климата.

В прошлом году наша компания приняла долгосрочную стратегию «КПО-365». Это многолетняя программа перехода к «Зеленому КПО», сфокусированная на принципе «нулевых выбросов парниковых газов 1-й и 2-й категорий». На сегодня в рамках «зеленого перехода» КПО изучает возможность внедрения концепции углеродной нейтральности, борьбы с выбросами парниковых газов, включая рекуперацию отработанного тепла, улавливание и хранение углерода, а также использование возобновляемых источников энергии. Я уверен, что благодаря совместным усилиям всех участников данный форум пройдет результативно. Джанкарло Рую

Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев в своем выступлении основное внимание уделил мерам, принимаемым для устойчивого развития региона.

С компанией КПО мы договорились о переработке всех пищевых отходов. Сейчас работа проводится, все это положительно повлияет на нашу окружающую среду, – отметил он.

Также в рамках форума для студентов Западно-Казахстанской области был проведен Eco-Talks «Зеленый курс ради устойчивого будущего».

По мнению участников форума, все поднятые в ходе обсуждений актуальные вопросы будут учтены при принятии долгосрочных решений. Экологическая осведомленность была определена в качестве одного из ключевых направлений ежегодного Uralsk Green Forum на пути устойчивого экологического развития региона.

С 2017 года международный экологический форум Uralsk Green Forum стал эффективной площадкой для обмена опытом и диалога лучших экспертов в сфере устойчивого развития.