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Китайский гороскоп: названы везунчики 2022 года

китайский гороскоп, астрология Фото: pxhere
Астрологи назвали годы рождения тех, для кого 2022 год будет удачным. Они отмечают, что символом 2022 года является Водяной Тигр: от всех представителей китайского гороскопа этот зверь будет требовать инициативности, сообщает Zakon.kz.

Бык

1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Как отмечено на сайте profile.ru, год будет особенно удачным для тех Быков, которые занимаются бизнесом. Эксперты отмечают, что у них получится удачно инвестировать деньги.

Тигр

1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Что касается Тигров: в этом году они смогут достичь всех своих целей. Любовная жизнь будет страстной и романтичной, также они будут успешны в сфере бизнеса.

Петух

1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Астрологи уверены, немалые успехи ожидают Петухов в финансовой сфере. Кроме того, им обеспечен прилив сил и энергии на весь год.

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