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Собаки загрызли ребенка в Актобе: возбуждено уголовное дело

уголовное дело Фото: Zakon.kz
Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин сообщил, что по факту смерти 12-летнего мальчика завели уголовное дело, передает корреспондент Zakon.kz.
Уголовное дело возбуждено по факту убийства. Сам термин вам, наверно, о чем-то говорит. Сейчас проводится разработка различных версий, выясняется, от чего наступила смерть ребенка, что способствовало тому, что он оказался в этом месте. Территория огражденная, посторонние туда просто так зайти не могут. Могла ли собака дотащить туда этого ребенка или нет? Там много факторов. Этим занимается следствие. Ондасын Уразалин

Аким отметил, что степень вины госслужащих, занимавшихся отловом животных, будет рассматриваться в рамках уголовного дела.

Если мы в прошлом году 17,5 тыс. бродячих собак уничтожили, то это была работа, которая в какой-то степени стабилизировала данную проблему. Теперь, в связи с введением закона «Об ответственном обращении с животными», эта работа, к сожалению, была приостановлена. И я еще раз говорю, что не исключаю своей вины. Мы не перестроились по данному фактору на новые принципы работы, то есть отлов, стерилизацию и чипирование. Ондасын Уразалин

По словам акима, сотрудники отлова больше заинтересованы в отстреле животных, поскольку за каждую голову им была предусмотрена определенная сумма.

К сожалению, это наша недоработка, это ослабление моего контроля за деятельностью моих подчиненных, из-за чего мы на сегодняшний день и имеем эту проблему. Ондасын Уразалин

Напомним, 9 июня в Актобе на территории строящегося объекта обнаружили тело ребенка.

Тамила Языкова
Уразалин Ондасын Актюбинская область
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