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Тело ребенка нашли на стройке в Актобе – появились новые подробности

Актобе, ребенок, собаки, насмерть загрызли, подробности Фото: pixabay
В Актобе директор школы, где учился 12-летний мальчик, тело которого 9 июня обнаружили на территории строящегося объекта, рассказал, что это не первый случай, когда собаки нападают на детей, передает Zakon.kz.

Как пишет «Диапазон», ребенок 2010 г. р., учился в шестом классе. В семье трое детей.

Ко мне информация поступила около 23:00. Я сразу приехал в третий микрорайон. Меня не пустили. Мы начали искать своих детей через родителей, через чаты. Узнали, что одного ребенка нет дома.Директор школы №60 Абзал Тажимишев

По его словам, «до этого тоже ребенка покусали».

Во все инстанции писали. Есть закон оказывается, запрещен отстрел и надо их определять в приют. Местные исполнительные органы по рукам связаны.Абзал Тажимишев

Заместитель акима Актюбинской области Жаксыгали Иманкулов, которого цитирует портал «Мой город», напомнил, что «2 марта приняли закон об ответственном обращении с животными».

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Чтобы он начал действовать, нужны подзаконные акты по содержанию собак и кошек. Акты прошли регистрацию, но вступят они в силу через 60 дней, то есть после 18 июля. Потом нужно выделить средства, провести конкурс среди желающих заниматься содержанием отловленных собак.Жаксыгали Иманкулов

Замакима подчеркнул, что чувствует ответственность за случившееся, так как курирует это направление.

Как отметил Иманкулов, если ему скажут, что он не справился с работой, он готов сложить полномочия.

Ранее сообщалось, что 9 июня на стройке в микрорайоне Есет батыра (Нур Актобе) нашли тело 12-летнего ребенка. По предварительной информации, на мальчика напали собаки.

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Тело 12-летнего мальчика обнаружили на стройке в Актобе

Динара Халдарова
Актобе Актюбинская область
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