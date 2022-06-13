Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Книгу за 117 миллионов тенге планировал приобрести через тендер алматинский вуз

Книга, 117 миллионов тенге, тендер, Алматинский вуз Фото: Zakon.kz
Во время мониторинга системы госзакупок Антикоррупционной службой города выявлен факт завышения цены на покупку книги, передает Zakon.kz.
В текущем году в одном из высших учебных заведений мегаполиса был запланирован закуп книги в количестве одной штуки на сумму 117 млн тенге. В ходе мониторинга установлено, что в характеристиках отсутствует наименование товаров, а также автор вышеуказанной книги, – рассказали в пресс-службе Антикора.

Тендер отменен. Как отметили в учреждении, была допущена техническая ошибка при размещении годового плана на портале государственных закупок, где, согласно запланированным работам, указана не одна книга, а один лот.

Отметим, что, согласно мониторингу за 2021 год, Антикоррупционной службой по городу Алматы удалось предотвратить неэффективное использование более 13 млрд тенге бюджетных средств, – резюмируется в сообщении.
Елена Беляева
Алматы
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Что сделал Даниал Ахметов для ВКО
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Дизтопливо подорожало на 41,5% в Казахстане
«Я тебя люблю»: как проявляют чувства представители разных знаков зодиака
Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным
Президент внес изменения в указ о запрете на вывоз валюты свыше 10 тысяч долларов
На большей части территории Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Скончался алматинец, вступивший в конфликт с митингующими
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления