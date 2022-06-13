Книгу за 117 миллионов тенге планировал приобрести через тендер алматинский вуз

Во время мониторинга системы госзакупок Антикоррупционной службой города выявлен факт завышения цены на покупку книги, передает Zakon.kz.

В текущем году в одном из высших учебных заведений мегаполиса был запланирован закуп книги в количестве одной штуки на сумму 117 млн тенге. В ходе мониторинга установлено, что в характеристиках отсутствует наименование товаров, а также автор вышеуказанной книги, – рассказали в пресс-службе Антикора.

Тендер отменен. Как отметили в учреждении, была допущена техническая ошибка при размещении годового плана на портале государственных закупок, где, согласно запланированным работам, указана не одна книга, а один лот.

Отметим, что, согласно мониторингу за 2021 год, Антикоррупционной службой по городу Алматы удалось предотвратить неэффективное использование более 13 млрд тенге бюджетных средств, – резюмируется в сообщении.