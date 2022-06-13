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Казахстан сотворил еще одну сенсацию, повторно обыграв Словакию в Лиге наций

Футбол Сенсация Словакия Фото: Instagram/kff_team
На «Астана Арене» в рамках Лиги наций состоялся матч подгруппы С3, в котором сборная Казахстана принимала команду Словакии и сенсационно победила со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

Сборная Казахстана очень ярко провела первый тайм, забив два красивых мяча. На 18-й минуте мяч в ворота словаков забил Ян Вороговский, а на 39-й минуте казахстанских болельщиков порадовал Эльхан Астанов.

Вторая половина поединка началась штурмом ворот хозяев поля, и одна из атак словаков завершилась голом. Счет сократил полузащитник сборной Словакии Матуш Беро. Гости могли вскоре сравнять результат на табло, но героическая и надежная игра казахстанского вратаря Игоря Шацкого не позволила словакам больше забить. В итоге победа – 2:1.

После этого матча Казахстан продолжает лидировать в третьей группе дивизиона С, набрав 10 очков в четырех матчах.

Первый матч сборных Казахстана и Словакии в группе состоялся 6 июня и закончился сенсационной выездной победой казахстанцев — 1:0.

Следующий матч Лиги наций казахстанские футболисты проведут 22 сентября против команды Беларуси.

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Куандык Шынасилов
УЕФА Казахстан
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