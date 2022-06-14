Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Жених ударил невесту за победу на конкурсе – видео обсуждают в Сети

моодоежены Фото: pixabay
Инцидент сняли гости свадьбы. Почему конфликт молодоженов оказался на обозрении широкой общественности в социальных сетях, не сообщается, передает Zakon.kz.

Предположительно, свадьба проходила в Узбекистане. Во время одного из конкурсов невеста оказалась быстрее жениха.

На кадрах видео девушка под аплодисменты и одобрительные не крики собравшихся поднимает руку вверх, показывая, что опередила в конкурсе новоиспеченного мужа. Парню это не понравилось и он, замахнувшись, ударил невесту по затылку.

Оскорбленная невеста уходит вместе со своими близкими. Видео обрывается и чем завершился этот конфликт, непонятно.

Однако, поведение агрессора-жениха вызвало волну осуждения и гневных комментариев пользователей Сети.

Елена Беляева
Узбекистан
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Что сделал Даниал Ахметов для ВКО
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Дизтопливо подорожало на 41,5% в Казахстане
«Я тебя люблю»: как проявляют чувства представители разных знаков зодиака
Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным
Президент внес изменения в указ о запрете на вывоз валюты свыше 10 тысяч долларов
На большей части территории Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Скончался алматинец, вступивший в конфликт с митингующими
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления