Жених ударил невесту за победу на конкурсе – видео обсуждают в Сети

Инцидент сняли гости свадьбы. Почему конфликт молодоженов оказался на обозрении широкой общественности в социальных сетях, не сообщается, передает Zakon.kz.

Предположительно, свадьба проходила в Узбекистане. Во время одного из конкурсов невеста оказалась быстрее жениха.

На кадрах видео девушка под аплодисменты и одобрительные не крики собравшихся поднимает руку вверх, показывая, что опередила в конкурсе новоиспеченного мужа. Парню это не понравилось и он, замахнувшись, ударил невесту по затылку.

Оскорбленная невеста уходит вместе со своими близкими. Видео обрывается и чем завершился этот конфликт, непонятно.

Однако, поведение агрессора-жениха вызвало волну осуждения и гневных комментариев пользователей Сети.