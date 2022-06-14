Жених ударил невесту за победу на конкурсе – видео обсуждают в Сети
Фото: pixabay
Инцидент сняли гости свадьбы. Почему конфликт молодоженов оказался на обозрении широкой общественности в социальных сетях, не сообщается, передает Zakon.kz.
Предположительно, свадьба проходила в Узбекистане. Во время одного из конкурсов невеста оказалась быстрее жениха.
На кадрах видео девушка под аплодисменты и одобрительные не крики собравшихся поднимает руку вверх, показывая, что опередила в конкурсе новоиспеченного мужа. Парню это не понравилось и он, замахнувшись, ударил невесту по затылку.
Оскорбленная невеста уходит вместе со своими близкими. Видео обрывается и чем завершился этот конфликт, непонятно.
Однако, поведение агрессора-жениха вызвало волну осуждения и гневных комментариев пользователей Сети.
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