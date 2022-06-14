Врач назвала секрет хорошего сна

Не следует есть перед сном. Последний прием пищи должен быть не позднее, чем за два часа до сна. В противном случае организм не понимает: спать ему или работать, сообщает Zakon.kz.

Для хорошего сна нужно ложиться спать в одно и то же время, гулять, держать ноги в тепле, исключить еду и гаджеты перед сном, а также сменить освещение в комнате отдыха на желтое. Об этом рассказала врач-кардиолог, сомнолог, терапевт, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Екатерина Племянникова, сообщает Ura.ru.

Если вы хотите засыпать хорошо, то вам поможет выполнение ряда правил. Нужно ложиться и вставать в одно и то же время. Допустимый интервал — час-полтора. Пребывание на свежем воздухе перед сном будет способствовать хорошему засыпанию. Комната, в которой вы спите, должна быть хорошо проветрена. Воздух должен быть прохладным. «Держи голову в холоде, а ноги в тепле». Ноги обязательно должны быть согреты. С этой целью рекомендуется использовать не носки, а грелку. Екатерина Племянникова

По ее словам, быстрому засыпанию способствует перепад температуры, когда охлаждение кожи сменяется ее нагреванием.

Этот эффект мы ощущаем, когда возвращаемся с мороза в теплое помещение. Следует исключить гаджеты за два часа до сна. Гаджеты значимо активируют работу мозга: помимо информации, которую мы получаем от них, гаджеты относятся к «синим экранам». Это источники излучения, которые активизируют нервную систему. Екатерина Племянникова

Сомнолог рекомендовала уделить внимание свету в спальной. Комната должна быть освещена лампами с желтым спектром. Именно он способствует расслаблению нервной системы. Лампы с синим светом будут хороши для помещения для работы, а не отдыха.