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В ЕС намерены продлить на год действие COVID-паспортов

ЕС отменяет ковид-паспорта Фото: pixabay
Многие страны ЕС на сегодня сняли все ограничения на поездки, включая необходимость предъявления сертификата о прививке от коронавируса или недавно перенесенном заболевании или отрицательного теста, сообщает Zakon.kz.

Действие цифровых COVID-паспортов (EUDCC) будет продлено в Евросоюзе еще на год – до июня 2023 года, сообщает Deutsche Welle.

Этот шаг обоснован стремлением гарантировать гражданам ЕС свободу передвижения в случае появления нового варианта коронавируса, которому будет присвоен статус «вызывающего беспокойство».

Участники обсуждений договорились, что государства-члены ЕС должны воздерживаться от введения дополнительных ограничений на свободное передвижение для владельцев EUDCC.

Делать это будет разрешено только в случаях, когда такие ограничения необходимы для охраны общественного здоровья, соразмерны и не ведут к дискриминации.

Еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс приветствовал тот факт, что многие государства ЕС на сегодня сняли все ограничения на поездки, включая необходимость предъявления сертификата о прививке от коронавируса или недавно перенесенном заболевании или отрицательного теста.

Данияр Кунафин
COVID-19 Европейский Союз
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