Пострадавшие вкладчики финпирамиды «штурмовали» прокуратуру в Алматы

Организаторы финпирамиды обещали от 15 до 20% прибыли в год. Схема выглядела вполне правдоподобно, поэтому многие соглашались, не раздумывая, сообщает Zakon.kz.

В Алматы клиенты компании L-Capital устроили собрание прямо под окнами городской прокуратуры. Они требовали вернуть деньги, которые отдали финансовой организации под проценты, сообщает КТК.

В прокуратуре говорят, от финпирамиды пострадали свыше тысячи человек. Ущерб составляет 7 миллиардов тенге.

Более 30 вкладчиков компании L-Capital настойчиво требовали встречи со следователями. Чтобы на них обратили внимание, пришедшие достали плакаты и подняли шум.

Наталья Игнатьева рассказала, что в 2019 году она отдала финорганизации L-Capital 4 млн тенге.

Вступая в их организацию, мы покупаем акции. Акции – это ключевое слово, потому что вроде как бы уже не пирамида. Они сразу рассказали, что у них чуть ли не 16 организаций, акционерами которых они являются. То есть они имеют акции от этих организаций. Эти акции они продают нам, клиентам L-Capital. С чего мы получаем свои дивиденды. Но получилось, что это все обман. Наталья Игнатьева

Финорганизация работала в разных городах. Так называемые «зазывалы» сами находили потенциальных клиентов и предлагали им инвестировать деньги в доходное производство. Обещали от 15 до 20% прибыли в год. Схема выглядела вполне правдоподобно.

В Алматы прибыла комиссия из Генпрокуратуры. Вместе с алматинскими коллегами ее представители принимают вкладчиков и разъясняют ситуацию каждому индивидуально.

По уголовному делу в отношении руководства L-Capital проводится досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса – это мошенничество, совершенное в особо крупном размере неоднократно, а также создание и руководство финансовой пирамидой. Два этих уголовных дела объединены в одно производство. В настоящее время по делу признаны подозреваемыми 12 человек. Досудебное расследование продолжается. помощник прокурора Алматы Бауыржан Тулендинов

Семеро подозреваемых, причастных к созданию и руководству компанией, находятся под подпиской о невыезде, еще пятеро объявлены в международный розыск.