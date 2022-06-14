Эксперт рассказала, как защитить гаджеты от перегрева летом

Диапазон рабочих температур для смартфонов, планшетов и ноутбуков — от 0 до +25°C. Вместе с тем в каждой инструкции отдельно отмечается, что аккумуляторы устройств оптимально использовать при температуре от +15 до +25°C, сообщает Zakon.kz.

Слишком высокая или низкая температура приводит к снижению емкости и, как следствие, – сокращению срока службы устройства. Об этом рассказала директор молодежного техноковоркинга Российского технического университета Светлана Деревлева, сообщает Прайм.

Основная задача летом — не допустить перегрева именно аккумулятора.

Если ваш гаджет уже нагрелся (например, в автомобиле, на пляже), то прежде, чем ставить на зарядку, необходимо подержать его при комнатной температуре, немного охладить, но только естественным путем. Не нужно убирать даже на пару минут аппарат в холодильник! И только после этого можно подключать шнур питания. Светлана Деревлева

Что же касается использования смартфонов в автомобиле, то сейчас очень распространены специальные удерживающие устройства, которые крепятся на решетки системы кондиционирования. Это, по мнению спикера, не самый удачный вариант, если вы хотите подзарядить гаджет или используете его во время поездки, например, прокладывая маршрут по навигатору.

Таким образом гаджет одновременно и нагревается, и охлаждается от кондиционера, причем неравномерно.

Кроме того, в жару стоит отказаться от беспроводных устройств зарядки — они в принципе в большей степени нагревают смартфоны. Так что, если температура в помещении, где идет подзарядка, выше +27°C, лучше воспользоваться традиционным шнуром.

Опасность для гаджетов представляют также прямые солнечные лучи: высокая температура и перегрев могут повредить OLED-экран и даже целостность корпуса. При температуре в +60°C достаточно пары минут, чтобы привести к необратимым изменениям в экране смартфона. А такая температура вполне достижима, если телефон будет долго лежать на приборной панели авто.