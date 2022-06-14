Закон о прокуратуре разработан в Казахстане

Генеральная прокуратура РК разработала Конституционный закон «О прокуратуре», сообщает Zakon.kz.

Законопроект направлен на усиление правозащитного потенциала прокуратуры и модернизацию высшего надзорного органа, укрепление гарантий деятельности прокуроров.

В законопроекте предлагается закрепить действенные инструменты и механизмы, которые позволят более эффективно обеспечивать соблюдение законности, защищать и восстанавливать права и свободы граждан, интересы бизнеса, общества и государства.

Цели и задачи прокуратуры

Предусматривается, что прокуратура в целях защиты человека, его жизни, прав и свобод, как высших ценностей государства, обеспечения верховенства закона и укрепления законности на территории РК осуществляет следующие задачи:

защиту и восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов юридических лиц, общества и государства;

выявление и устранение нарушений законности, причин и условий, им способствующих, а также их последствий;

координацию деятельности правоохранительных и иных государственных органов по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью;

иные задачи, определяемые законами и актами президента РК.

Компетенция органов прокуратуры

Органы прокуратуры в пределах возложенных задач осуществляют высший надзор за законностью:

деятельности государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления, учреждений, субъектов предпринимательства и иных организаций, независимо от формы собственности, а также принимаемых ими актов и решений;

действий (бездействий) должностных и иных лиц, в том числе судебных исполнителей и нотариусов, а также принимаемых ими актов и решений, вступивших в силу;

производства по делам об административных правонарушениях;

досудебного расследования, уголовного преследования, оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности;

исполнительного производства;

судебных актов, вступивших в законную силу;

исполнения уголовных наказаний и применения иных мер государственного принуждения;

государственной правовой статистики и специальных учетов;

соблюдения международных обязательств Республики Казахстан;

иных сфер общественных отношений, затрагивающих права и свободы человека и гражданина, интересы общества и государства.

Кроме того, в компетенцию прокуратуры входит:

представительство интересов государства в суде;

досудебное расследование, уголовное преследование;

международное сотрудничество в уголовно-правовой сфере; представление интересов государства в иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах) по вопросам возврата доходов, полученных преступным путем, вне уголовного процесса;

участие в правотворческой деятельности;

подготовка и повышение профессионального уровня кадров правоохранительных органов, а также образовательная и научная деятельность;

взаимодействие с уполномоченным по правам человека в рамках содействия в восстановлении и защите прав и свобод человека и гражданина.

В проекте закона говорится, что запрещается какое-либо вмешательство в деятельность органов прокуратуры при осуществлении ими своих функций и полномочий.

Как предусматривается, принятие законопроекта потребует дополнительные финансовые затраты из республиканского бюджета на 2023-2025 годы на укрепление правовых и социальных гарантий деятельности прокуратуры на 18 754,5 тыс. тенге.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 7 июля.