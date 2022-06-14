Закон о прокуратуре разработан в Казахстане
Законопроект направлен на усиление правозащитного потенциала прокуратуры и модернизацию высшего надзорного органа, укрепление гарантий деятельности прокуроров.
В законопроекте предлагается закрепить действенные инструменты и механизмы, которые позволят более эффективно обеспечивать соблюдение законности, защищать и восстанавливать права и свободы граждан, интересы бизнеса, общества и государства.
Цели и задачи прокуратуры
Предусматривается, что прокуратура в целях защиты человека, его жизни, прав и свобод, как высших ценностей государства, обеспечения верховенства закона и укрепления законности на территории РК осуществляет следующие задачи:
защиту и восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов юридических лиц, общества и государства;
выявление и устранение нарушений законности, причин и условий, им способствующих, а также их последствий;
координацию деятельности правоохранительных и иных государственных органов по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью;
иные задачи, определяемые законами и актами президента РК.
Компетенция органов прокуратуры
Органы прокуратуры в пределах возложенных задач осуществляют высший надзор за законностью:
деятельности государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления, учреждений, субъектов предпринимательства и иных организаций, независимо от формы собственности, а также принимаемых ими актов и решений;
действий (бездействий) должностных и иных лиц, в том числе судебных исполнителей и нотариусов, а также принимаемых ими актов и решений, вступивших в силу;
производства по делам об административных правонарушениях;
досудебного расследования, уголовного преследования, оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности;
исполнительного производства;
судебных актов, вступивших в законную силу;
исполнения уголовных наказаний и применения иных мер государственного принуждения;
государственной правовой статистики и специальных учетов;
соблюдения международных обязательств Республики Казахстан;
иных сфер общественных отношений, затрагивающих права и свободы человека и гражданина, интересы общества и государства.
Кроме того, в компетенцию прокуратуры входит:
представительство интересов государства в суде;
досудебное расследование, уголовное преследование;
международное сотрудничество в уголовно-правовой сфере; представление интересов государства в иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах) по вопросам возврата доходов, полученных преступным путем, вне уголовного процесса;
участие в правотворческой деятельности;
подготовка и повышение профессионального уровня кадров правоохранительных органов, а также образовательная и научная деятельность;
взаимодействие с уполномоченным по правам человека в рамках содействия в восстановлении и защите прав и свобод человека и гражданина.
В проекте закона говорится, что запрещается какое-либо вмешательство в деятельность органов прокуратуры при осуществлении ими своих функций и полномочий.
Как предусматривается, принятие законопроекта потребует дополнительные финансовые затраты из республиканского бюджета на 2023-2025 годы на укрепление правовых и социальных гарантий деятельности прокуратуры на 18 754,5 тыс. тенге.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 7 июля.