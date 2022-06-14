Против резкого повышения цен на нагреваемый табак: петиция Лиги потребителей

Объединение юридических лиц «Лига потребителей Казахстана» разместило на сайте сhange.org петицию против резкого повышения акцизов на нагреваемый табак.

Организация призывает всех неравнодушных казахстанцев подписать документ, призывающий президента вмешаться в законотворческий процесс, который ставит полмиллиона потребителей в неравные условия.

Общественники просят восстановить справедливый подход к регулированию систем бездымного нагревания табака, которые, по данным исследований, несут на 90% меньший вред по сравнению с сигаретами.

Лига потребителей констатирует, что продвигаемые отдельными депутатами нововведения приведут к тому, что сигареты в Казахстане будут стоить намного дешевле и, соответственно, экономически окажутся привлекательнее для потребителя, чем менее вредный нагреваемый табак.

Эксперты отмечают, что такой подход – нонсенс с точки зрения заботы о здоровье нации и практики развитых стран.

Отдельными депутатами Мажилиса Парламента Республики Казахстан внесены поправки в законопроект поправок к Налоговому кодексу по изменению ставок акциза на изделия с нагреваемым табаком, что предусматривает их трехкратное увеличение с 2023 года, – отмечают авторы документа.

В результате, по их подсчетам, розничная цена одной пачки стиков для устройств бездымного нагревания табака составит в среднем 900-1000 тенге, тогда как пачка сигарет обойдется потребителю всего в 650 тенге.

Тем самым, как заявлено в документе, законодатель напрямую стимулирует рост потребления сигарет в стране, вместо того чтобы, напротив, создавать условия для перехода курильщиков с сигарет на менее вредные бездымные продукты, как это делается в странах Европы.

Нас – потребителей нагреваемого табака – в стране более полумиллиона, и мы сделали свой выбор, как именно потреблять никотин. Наш выбор осознанный, мы принимали во внимание многие факторы, сделали самостоятельные выводы из научных данных и исследований, учитывали влияние на наше здоровье. Мы сознательно перешли с сигарет на нагреваемый табак ради снижения вреда здоровью, – говорится в петиции.

По словам авторов документа, резкое повышение акциза на сигареты сделает такой выбор более дорогостоящим и менее доступным среднему казахстанцу.

Правительство вынуждает нас переходить на более вредные сигареты, – подчеркивают авторы петиции.

По их словам, в странах Евросоюза акциз на нагреваемый табак, наоборот, всегда значительно ниже акциза на сигареты – в среднем по ЕС он составляет 28% от ставок на сигареты.

Согласно документу, это абсолютно логично, потому что сигареты во много раз вреднее бездымного нагреваемого табака, что доказано медицинскими исследованиями. В Евросоюзе правительства сознательно стимулируют переход курильщиков с сигарет на бездымные продукты.

На этом фоне, по заявлению экспертов, депутаты в Казахстане предлагают действовать с точностью до наоборот: резко поднять ставки акцизов на нагреваемый табак с 29 до 70% от ставок на сигареты. Что неизбежно стимулирует пользователей нагреваемого табака вернуться к сигаретам.

Как уже ранее отмечалось в СМИ, такой подход не выгоден никому в Казахстане, кроме производителей традиционных сигарет, которые, судя по всему, как раз и стоят за пресловутым «акцизным лобби» в Парламенте, пишут авторы петиции.

По их словам, менее вредный продукт должен быть более доступным, чтобы курильщики переключались на него.

Повышая акциз только на нагреваемый табак, вы лишаете нас выбора. Вы делаете выбор за нас, и это тот выбор, который мы считаем менее приемлемым для нас, – подчеркивают авторы.

Общественники обращаются к президенту Казахстана с просьбой вмешаться в бесконтрольный законотворческий процесс и защитить интересы здоровья казахстанцев, «создать равный доступ к сигаретам и нагреваемому табаку, отклонив инициативу депутатов по резкому повышению ставки акцизов на нагреваемый табак».