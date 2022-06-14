Сборная Австралии завоевала путевку на Чемпионат мира – 2022 по футболу

Футбольная сборная Австралии в стыковом матче отбора к Чемпионату мира – 2022 в серии пенальти переиграла команду Перу и пробилась в финальную часть турнира в Катаре, сообщает Zakon.kz.

Поединок между Австралией и Перу завершился безрезультативной ничьей – 0:0, и футболисты с зеленого континента специально под серию пенальти заменили вратаря, что позволило им победить. Австралия стала шестой сборной, которая представит Азию и станет 31-м участником на ЧМ-2022.

Последнюю путевку на ЧМ-2022 разыграют 14 июня Коста-Рика и Новая Зеландия.

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