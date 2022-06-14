Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка

Граница Кыргызстана и Таджикистана, перестрелка Фото: pxhere
14 июня на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошла перестрелка между пограничниками. Данных о погибших и пострадавших пока не поступало, сообщает Zakon.kz.

По версии стороны Кыргызстана, утром в местности Булак-Башы Баткенского района со стороны Таджикистана был произведен выстрел в сторону пограничного поста «Булак-Башы». В ответ с кыргызской стороны был также произведен ответный выстрел в сторону таджикского поста.

Власти Таджикистана заявили, что кыргызские пограничники открыли огонь по заставе «Кех», в том числе из минометов, в результате чего таджикской стороне пришлось ответить.

Как сообщает 24.kg, проводится встреча пограничных представителей сторон для выяснения причин перестрелки и недопущения эскалации ситуации.

На данный момент перестрелка на кыргызско-таджикской границе прекратилась. Стоит отметить, что неразделенные территории между республиками время от времени становятся зоной конфликтов.

Анастасия Стативкина
Кыргызстан Таджикистан
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Что сделал Даниал Ахметов для ВКО
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Дизтопливо подорожало на 41,5% в Казахстане
«Я тебя люблю»: как проявляют чувства представители разных знаков зодиака
Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным
Президент внес изменения в указ о запрете на вывоз валюты свыше 10 тысяч долларов
На большей части территории Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Скончался алматинец, вступивший в конфликт с митингующими
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления