На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка
По версии стороны Кыргызстана, утром в местности Булак-Башы Баткенского района со стороны Таджикистана был произведен выстрел в сторону пограничного поста «Булак-Башы». В ответ с кыргызской стороны был также произведен ответный выстрел в сторону таджикского поста.
Власти Таджикистана заявили, что кыргызские пограничники открыли огонь по заставе «Кех», в том числе из минометов, в результате чего таджикской стороне пришлось ответить.
Как сообщает 24.kg, проводится встреча пограничных представителей сторон для выяснения причин перестрелки и недопущения эскалации ситуации.
На данный момент перестрелка на кыргызско-таджикской границе прекратилась. Стоит отметить, что неразделенные территории между республиками время от времени становятся зоной конфликтов.