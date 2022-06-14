На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка

14 июня на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошла перестрелка между пограничниками. Данных о погибших и пострадавших пока не поступало, сообщает Zakon.kz.

По версии стороны Кыргызстана, утром в местности Булак-Башы Баткенского района со стороны Таджикистана был произведен выстрел в сторону пограничного поста «Булак-Башы». В ответ с кыргызской стороны был также произведен ответный выстрел в сторону таджикского поста.

Власти Таджикистана заявили, что кыргызские пограничники открыли огонь по заставе «Кех», в том числе из минометов, в результате чего таджикской стороне пришлось ответить.

Как сообщает 24.kg, проводится встреча пограничных представителей сторон для выяснения причин перестрелки и недопущения эскалации ситуации.

На данный момент перестрелка на кыргызско-таджикской границе прекратилась. Стоит отметить, что неразделенные территории между республиками время от времени становятся зоной конфликтов.