Экскурсия по Мангистау: блогер показал лучшие места для путешествий

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На видео представлены:

впадина Карынжарык — пустынная впадина между Мангистауским полуостровом и Устюртом;

гора Бозжыра, расположенная в Каракиянском районе Мангистауской области, в 300 км от Актау;

Шеркала — одиноко стоящая гора необычной формы, примерно в 94 км на северо-восток от Актау, в 18 км от села Шетпе;

Айракты — система останцевых гор в Мангистауской области;

урочище Кызылкуп, или «Мангистауские Тирамису» – небольшие горы из цветных морских отложений;

мыс Жыгылган, название которого в переводе с казахского языка означает «упавшая земля»;

сокровенное место Мангистауской области — каньон Тамшалы, расположенный близ города Форт-Шевченко;

глубокий, с причудливыми формами каньон Ыбыкты;