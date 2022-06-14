Экскурсия по Мангистау: блогер показал лучшие места для путешествий
Девять красивейших туристических локаций за одну минуту, – говорится в подписи к видео.
На видео представлены:
впадина Карынжарык — пустынная впадина между Мангистауским полуостровом и Устюртом;
гора Бозжыра, расположенная в Каракиянском районе Мангистауской области, в 300 км от Актау;
Шеркала — одиноко стоящая гора необычной формы, примерно в 94 км на северо-восток от Актау, в 18 км от села Шетпе;
Айракты — система останцевых гор в Мангистауской области;
урочище Кызылкуп, или «Мангистауские Тирамису» – небольшие горы из цветных морских отложений;
мыс Жыгылган, название которого в переводе с казахского языка означает «упавшая земля»;
сокровенное место Мангистауской области — каньон Тамшалы, расположенный близ города Форт-Шевченко;
глубокий, с причудливыми формами каньон Ыбыкты;
Тузбаир — скалистая местность и солончак в Мангистауской области на юго-востоке Казахстана, у крупного плато Устюрт.