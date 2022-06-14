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Экскурсия по Мангистау: блогер показал лучшие места для путешествий

видео, путешествия, туризм, локации Фото: скриншот видео
Нуркен Тажибай, блогер из Актау, на странице в Instagram поделился красочным видео туристических мест в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.
Девять красивейших туристических локаций за одну минуту, – говорится в подписи к видео.

На видео представлены:

  • впадина Карынжарык — пустынная впадина между Мангистауским полуостровом и Устюртом;

  • гора Бозжыра, расположенная в Каракиянском районе Мангистауской области, в 300 км от Актау;

  • Шеркала — одиноко стоящая гора необычной формы, примерно в 94 км на северо-восток от Актау, в 18 км от села Шетпе;

  • Айракты — система останцевых гор в Мангистауской области;

  • урочище Кызылкуп, или «Мангистауские Тирамису» – небольшие горы из цветных морских отложений;

  • мыс Жыгылган, название которого в переводе с казахского языка означает «упавшая земля»;

  • сокровенное место Мангистауской области — каньон Тамшалы, расположенный близ города Форт-Шевченко;

  • глубокий, с причудливыми формами каньон Ыбыкты;

  • Тузбаир — скалистая местность и солончак в Мангистауской области на юго-востоке Казахстана, у крупного плато Устюрт. 

Анастасия Московчук
Мангистауская область
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