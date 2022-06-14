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15 июня истекает срок представления налоговой отчетности

истекает срок представления налоговой отчетности Фото: pexels
В Казахстане 15 июня 2022 года истекает срок представления некоторой финансовой и налоговой отчетности, сообщает Zakon.kz.

Как напомнили в Департаменте госдоходов Алматы, необходимо представить:

  • декларацию по акцизу (ф. 400.00);

  • расчет за структурные подразделения или объекты, связанные с налогообложением, за апрель 2022 года (ф. 421.00);

  • ликвидационную декларацию по НДС – при снятии с регистрационного учета по решению налогового органа в мае 2022 года (ф. 300.00).

Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2022 году можно в налоговом календаре.

Лариса Черненко
Казахстан
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