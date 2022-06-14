Темпы роста экономики Казахстана составили 4,6% — глава МНЭ

Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров на заседании правительства сообщил, что с начала года темпы роста экономики Казахстана составили 4,6%, передает корреспондент Zakon.kz.

В январе – мае текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 4,6%. За отчетный период по основным трендам наблюдается устойчивая динамика в реальном секторе, ускорение роста в секторе услуг, высокий рост объемов экспорта. Рост в реальном секторе составил 4,8%. Деловая активность в сфере услуг возросла до 3,9%. Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров

Среди отраслей положительный рост, по словам министра, демонстрируют торговля, строительство, транспорт и складирование, информация и связь, обрабатывающая промышленность, горнодобывающая промышленность, водоснабжение, сельское хозяйство.

Темп роста инвестиций в основной капитал составил 2,5%.

Инвестиции выросли:

в образовании – на 71,7%;

в госуправлении, социальном обеспечении – на 55,1%;

научной и технической деятельности – на 35,9%;

здравоохранении – на 27,8%;

операциях с недвижимым имуществом – на 20,4%;

торговле – на 13,9%;

строительстве – на 10,7%.

В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в Шымкенте и Алматы, а также в Акмолинской области.

Сохраняет высокий темп роста, по данным Куантырова, обрабатывающая промышленность: за январь – май текущего года объем производства вырос на 5,3%.

В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства продукции машиностроения – на 9,9%, в том числе автомобилестроения – на 22,8%, производства компьютеров, электронного и оптического оборудования – на 17,3%, стройматериалов – на 5,2%, напитков – на 18,3%, пластмассовых изделий – на 11,4%, готовых металлических изделий – на 10,2%, фармацевтической продукции – на 4,7%, одежды – на 9,9%,

В горнодобывающей промышленности объем производства вырос на 4,3%.

В разрезе отраслей производство увеличилось в предоставлении услуг в горнодобывающей промышленности – на 18,9%, добыче газа – на 6,3%, добыче сырой нефти – на 4,7%, добыче угля – на 2,2%, добыче металлических руд – на 1,9%, добыче прочих полезных ископаемых – на 0,2%,

Ускорился, по данным главы МНЭ, темп роста и в строительном секторе, объем выполненных строительных работ вырос на 8,9%. По итогам января – апреля текущего года ввод жилья вырос на 3,4%, составив 4,7 млн кв. м жилья.

В сельском хозяйстве в отчетном периоде валовый выпуск увеличился на 1,3%.