Рождаемость снизилась в Казахстане

По данным Бюро национальной статистики, число родившихся за январь-апрель 2022 года составило 127 тыс. человек, что на 7,6% меньше, чем за соответствующий период прошлого года (137,4 тыс. человек), сообщает Zakon.kz.

Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 20,08 родившихся.

Вместе с тем выросла младенческая смертность. За этот же период в республике зарегистрировано 1113 умерших младенцев в возрасте до 1 года и по сравнению с соответствующим периодом 2021 года (1109 умерших младенцев) рост составил 0,4%.

Коэффициент младенческой смертности составил 8,76 случаев на 1000 родившихся.

В целом численность населения страны на 1 мая 2022 года составила 19 млн 199,8 тысяч человек. При этом городское население – 11 млн 442,9 тыс. человек (59,6%), сельское – 7 млн 756,9 тыс. (40,4%) человек.

По сравнению с 1 мая 2021 года численность населения увеличилась на 236,9 тыс. человек или 1,2%.

Естественный прирост населения республики за 4 месяца по сравнению с январем-апрелем 2021года (88,0 тыс. человек) снизился на 9,8% и составил 79,3 тыс. человек. Общий коэффициент естественного прироста на 1000 населения составил 12,54 человека. Бюро национальной статистики

При этом число умерших составило 47,7 тыс. человек, что на 3,6% меньше, чем в январе-апреле 2021 года (49,5 тыс. человек). Общий коэффициент смертности составил 7,54 умерших на 1000 человек.