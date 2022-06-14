Донорство крови в Казахстане: что важно и полезно знать

14 июня отмечают Всемирный день доноров крови. Директор городского центра крови Жандос Надиров рассказал в интервью корреспонденту Zakon.kz, как происходит процедура донорства крови.

Быть донором – это особая миссия для каждого человека. В этот день принято выражать благодарность тем людям, которые поделились своей кровью для спасения человеческих жизней.

Донором быть не только почетно, но и полезно — это значит быть в курсе всех показателей. Всегда можно выявить на ранней стадии наличие какой-либо инфекции или другого заболевания. Также доказано, что кровь постоянно обновляется. Важно понимать, что наши специалисты не ставят диагнозы, мы только можем рекомендовать пройти дополнительное обследование, исходя из полученных данных анамнеза. Директор городского центра крови Жандос Надиров

Цель центра — показать безопасность процедуры забора как крови для донора, так и для сотрудника центра и для самого репациента.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В Городском центре крови на случай экстремальной ситуации запас крови и ее компонентов должен быть всегда. Наш центр бесперебойно снабжает донорской кровью более 20 клиник ежедневно и круглосуточно по городу Алматы и некоторым близлежащим медучреждениям Алматинской области. Были случаи, когда приходилось отправлять кровь в другие регионы республики. Бывает, и нам могут с других городов отправить. Все центры крови между собой взаимосвязаны. Чтобы банк крови постоянно пополнялся, нужны доноры. Сегодня пока единственным источником крови является человек. Поэтому мы призываем людей сдавать кровь и не бояться этой процедуры. Жандос Надиров

Какая кровь самая необходимая

Фото: Zakon.kz

Считается, что 85% всех людей в мире принадлежат к резус-положительной категории и лишь 15% относятся к людям с отрицательным резус-фактором. Соответственно, и потребность всегда больше в донорах крови с положительным резус-фактором.

Фото: Zakon.kz

Срок хранения компонентов крови у каждого свой. Кровь хранят до 42 дней. Поэтому переборы базы крови тоже нежелательны. Для этого ведется ежедневный мониторинг по всем группам крови. Самой распространенной является первая группа крови. Меньше всего требуется четвертая группа крови. Самой редкой группой крови считается четвертая отрицательная.

Все думают, что групп крови всего четыре, а на самом деле их восемь. Потому что четыре с положительным резус-фактором и четыре – с отрицательным. Жандос Надиров

Фото: Zakon.kz

На регулярной основе кровь сдают полицейские, военные, сотрудники разных компаний.

В год в центре проходит порядка 15-17 тыс. донаций. Вместе с Республиканским центром крови наш показатель составляет примерно 33 тыс. донаций в год по Алматы. Наш центр также осуществляет для удобства доноров выездные донации. Жандос Надиров

Кто может быть донором

Донором может стать любой здоровый человек, начиная с 18-летнего возраста и далее без ограничений по возрасту, если нет медицинских противопоказаний.

Раньше донором крови можно было быть только до 60 лет. Потом этот критерий отменили, так как кровь постоянно обновляется.

Основные противопоказания к донорству:

инфекционные болезни;

паразитарные болезни;

болезни органов пищеварения;

болезни органов дыхания;

глазные болезни;

кожные болезни;

соматические заболевания;

сердечно-сосудистые заболевания;

заболевания печени и желчных путей.

Какие бывают поощрения донорам за донацию крови и ее компонентов

Фото: Zakon.kz

В дни медицинского обследования и донации крови, а также ее компонентов, донор освобождается от работы с сохранением за ним средней заработной платы.

Существует три категории доноров:

безвозмездные;

платные;

аутодоноры. Безвозмездные доноры все равно получают компенсацию 0,25 МРП. Платным донорам предусмотрена компенсация от 1 или 2 МРП до 8 МРП. МРП в 2022 году составляет 3063 тенге. Самая дорогая — иммунная плазма. Например, она широко применялась во время пандемии коронавирусной инфекции. Аутодоноры — люди, у которых по их желанию проводят заготовку крови или ее компонентов (плазмы, клеток крови) для их же собственных нужд. Это процедура переливания собственной крови.

Кстати, ранее донорам после донации крови полагался горячий обед. Но после участившихся жалоб недовольных доноров компенсацию в виде еды решили заменить на денежное вознаграждение.

Из терминологии убрали понятие «почетный донор», заменив его на понятие «регулярный донор».

Как часто можно сдавать кровь

Фото: Zakon.kz

Кроводача разрешается один раз в два месяца, так как человеку нужно успеть восстановиться. Также учитывается масса тела донора, допускается забор нормы крови от 350 мл до 450 мл.

Плазмодачу можно делать один раз в две недели по нормативу.

Фото: Zakon.kz

Как подготовиться перед сдачей крови:

не курите за час до донации;

не принимайте алкоголь за 48 часов до донации;

за три дня до донации откажитесь от приема анальгетиков и аспирина, а также содержащих их лекарств (эти вещества ухудшают свертываемость крови);

накануне и в день сдачи крови не рекомендуется употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также молочные продукты, яйца и масло, шоколад и финики;

важно в день сдачи крови выспаться и съесть легкий завтрак (лучше пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду и есть хлеб, сухари, сушки, овощи и фрукты, кроме бананов). Важно запомнить, что кровь не сдается натощак;

во время осмотра врачом перед донацией не скрывайте информацию о принятых медикаментах и перенесенных заболеваниях.

Какие этапы исследования проходит донорская кровь

Фото: Zakon.kz

Определяют группу крови по системам (АВ0, Rh- и Kell). Тестируют на наличие антител к эритроцитам и на наличие возбудителей четырех передающихся через кровь заболеваний: гепатита В, гепатита С, сифилиса и ВИЧ. Фото: Zakon.kz

Польза кроводачи

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Кровопускание — это полезная процедура. Особенно она показана людям с высоким артериальным давлением. Считается, что кровопускание способно снизить уровень давления. Доказано, что доноры реже болеют ишемической болезнью сердца.

О безопасности

Фото: Zakon.kz

При сдаче крови используются только одноразовые индивидуальные стерильные системы. Это исключает возможность заражения донора не только СПИДом, но и другими инфекциями. Человеческий фактор на предмет ошибок абсолютно исключен.