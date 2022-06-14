71 млрд бюджетных тенге не освоили министерства и акиматы – Минфин

Министр финансов Ерулан Жамаубаев на заседании правительства рассказал, какие министерства и акиматы не освоили 71 млрд тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерулан Жамаубаев сообщил, что расходы государственного бюджета исполнены на 98,5%, республиканского – на 99,1%, местных бюджетов – на 98,3%.

По республиканскому бюджету, по словам министра, произведены расходы на сумму 6,9 трлн тенге.

Неисполнение при этом составило 65 млрд тенге, из них 7 млрд тенге – экономия. Не освоено – 58 млрд тенге. Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, здравоохранения, экологии, геологии и природных ресурсов. Основные причины неосвоения – длительное проведение конкурсных процедур и процедур заключения договоров, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, позднее представление счетов к оплате. Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев

Между тем, по данным министра, расходы местных бюджетов составили 3,5 трлн тенге. Не исполнено – 61 млрд тенге.

В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 3,3 трлн тенге. На 1 июня им выделено 933 млрд тенге. Из них освоено – 98,2%. Не исполнено – 17 млрд тенге, в том числе экономия – 4 млрд тенге, не освоено – 13 млрд тенге. Наибольшее неосвоение сложилось в Нур-Султане, Мангистауской, Алматинской и Кызылординской областях. Глава Минфина РК

Основные причины неосвоения– непредставление документов, подтверждающих обоснованность платежа, корректировка проектно-сметной документации, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, длительное проведение конкурсных процедур, а также позднее предоставление счета к оплате в органы казначейства.