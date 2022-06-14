Индийские студенты из Украины смогут перевестись в Казахстан

Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният сообщила, что казахстанские вузы готовы принять индийских студентов из Украины, передает корреспондент Zakon.kz.

К нам официально обратилось правительство Индии. Вчера нашу страну посетила министр иностранных дел Индии и был озвучен вопрос, что более 20 тыс. индийских студентов в Украине остались без образования, просили помощи у нас. В принципе, наши медицинские университеты готовы помочь, принять около 200 медстудентов. Но иностранцы сами платят за свою учебу. Ажар Гиният в кулуарах правительства

Глава Минздрава добавила, что по возможности иностранных студентов обеспечат местами в общежитиях.