Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Индийские студенты из Украины смогут перевестись в Казахстан

Индия, Украина, Казахстан, студенты, перевод Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният сообщила, что казахстанские вузы готовы принять индийских студентов из Украины, передает корреспондент Zakon.kz.
К нам официально обратилось правительство Индии. Вчера нашу страну посетила министр иностранных дел Индии и был озвучен вопрос, что более 20 тыс. индийских студентов в Украине остались без образования, просили помощи у нас. В принципе, наши медицинские университеты готовы помочь, принять около 200 медстудентов. Но иностранцы сами платят за свою учебу.Ажар Гиният в кулуарах правительства

Глава Минздрава добавила, что по возможности иностранных студентов обеспечат местами в общежитиях.

Тамила Языкова
Гиният Ажар Минздрав РК Индия Казахстан
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Курс доллара продолжает расти
Китайский гороскоп: названы везунчики 2022 года
Пострадавшие вкладчики финпирамиды «штурмовали» прокуратуру в Алматы
Жених ударил невесту за победу на конкурсе – видео обсуждают в Сети
Ситуация в Украине: НАТО не ожидала жесткой позиции Турции, беженцы уезжают из ФРГ
Дизтопливо подорожало на 41,5% в Казахстане
Закон о прокуратуре разработан в Казахстане
Сильная жара до +38°C, град и пыльная буря ожидаются в Казахстане 14 июня
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления