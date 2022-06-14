Правила использования самокатов могут ужесточить в Казахстане

В Казахстане после долгих обсуждений разработали проект нацстандарта «Электрические самокаты». Документ предусматривает максимальную скорость самоката до 25 км/ч, а также возможность пешеходного режима, передает корреспондент Zakon.kz.

Разработка этого стандарта была инициирована МВД РК. В рамках данного стандарта мы предусмотрели максимальную скорость самоката до 25 км/ч, а также возможность пешеходного режима. Сам производитель самоката должен предусмотреть к инструкции по росту, по весу, по возрасту того, кто будет непосредственно использовать самокат. Ну и требование по технической части – это обязательно должна быть светоотражающая маркировка, маркировка самого самоката. Председатель технического комитета 87 по стандартизации колесных и сельскохозяйственных машин Ербол Сейпилов

Также, по словам Сейпилова, планируется ввести требование по обязательному наличию фар и сигнала. Последнее нужно в первую очередь для предупреждения людей о приближении, чтобы водитель самоката мог проехать безопасно для него и для окружающих.

Электросамокат может использоваться на дорогах общего пользования, но при этом должны соблюдаться элементарные правила дорожного движения в целях недопущения ДТП. Ну и, конечно же, он может ездить по тротуарам. При этом он должен ограничивать скорость движения либо останавливаться перед людьми, чтобы не было никакой опасности. Данный стандарт разрабатывается для того, чтобы в нормативных документах в законодательстве, в правилах дорожного движения урегулировать этот вопрос. Полную картину мы увидим после того, как разработаем сам стандарт и будут вноситься соответствующие изменения в законодательство. Сроки – примерно сентябрь (текущего года. – Прим. ред.). Ербол Сейпилов

В данный момент электросамокатам разрешено двигаться по велосипедным дорожкам, по полосе общественного транспорта. При этом на дорогах общего пользования электросамокатам допускается проезд по правому краю проезжей части.