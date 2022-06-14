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Флойд Мейвезер объявил следующего соперника

Бокс Новый поединок, Флойд Мейвезер Фото: Instagram/floydmayweather
Знаменитый американский боксер-профессионал Флойд Мейвезер-младший назвал имя следующего оппонента, с которым проведет выставочный поединок в Японии, сообщает Zakon.kz.

Будущим противником Флойда станет японский боец смешанных единоборств – Микуру Асакура, который выступает в полулегком дивизионе Rizin, его актив включает 16 побед и три поражения в профессиональном ММА, передает Vringe.

Бокс Новый Бой Мейвезера

Фото: Instagram/mikuruasakura

Поединок состоится в сентябре, а точная дата и город Японии будут объявлены немного позже.

Я добился всего благодаря огромному труду и остаюсь сфокусированным. Всегда стремлюсь к тому, чтобы быть лучшим. Здорово путешествовать по миру, проводить эти выставочные бои и развлекать людей из всех слоев общества. Я видел любой стиль. Моя работа в том, чтобы выйти туда, повеселиться и быть лучшим.Флойд Мейвезер

В свою очередь японский файтер настроен решительно и не собирается развлекать публику, а наоборот, планирует одержать победу над непобедимым американцем.

Я – боец ММА, но использую эту возможность и соперника, чтобы поднять мое имя и ценность на международном уровне. Я выиграю этот бой.Микуру Асакура

В декабре 2018 года Мейвезер уже выходил на площадку Rizin с выставочным поединком. Тогда американец в первом раунде нокаутировал местную звезду кикбоксинга Теньшина Насукаву.

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Куандык Шынасилов
США
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