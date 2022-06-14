Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанский би-бой стал серебряным призером турнира в Испании

Брейк-данс Серебро Испания, Владимир Кальмиус Фото: Instagram/kvlmius
В Мадриде прошел рейтинговый международный турнир по брейк-дансу с участием казахстанского танцора Владимира Кальмиуса, который в итоге занял второе место, сообщает Zakon.kz.

В турнире принимали участие именитые спортсмены из 30 стран мира.

Представитель команды Казахстана по брейкингу Владимир Кальмиус завоевал серебряную медаль этих соревнований, передает пресс-служба НОК.

Пройдя отборочный тур, казахстанец обошел сильнейших би-боев из Венесуэлы, Германии, Израиля и Австрии. В 1/8 финала Кальмиус сенсационно одолел представителя Венесуэлы Лил Джи.

Стоит отметить, что Владимир Кальмиус занимает четвертую строчку в казахстанском рейтинге би-боев. А национальная сборная Казахстана по брейкингу на данный момент входит в тройку лучших в мировом рейтинге.

Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 млн тенге. Розыгрыши каждую неделю – участвуйте!

Куандык Шынасилов
Испания
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Курс доллара продолжает расти
Китайский гороскоп: названы везунчики 2022 года
Жених ударил невесту за победу на конкурсе – видео обсуждают в Сети
Пострадавшие вкладчики финпирамиды «штурмовали» прокуратуру в Алматы
Ситуация в Украине: НАТО не ожидала жесткой позиции Турции, беженцы уезжают из ФРГ
Дизтопливо подорожало на 41,5% в Казахстане
Умер участник известной команды КВН
Закон о прокуратуре разработан в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления