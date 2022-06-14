Казахстанский би-бой стал серебряным призером турнира в Испании
Фото: Instagram/kvlmius
В Мадриде прошел рейтинговый международный турнир по брейк-дансу с участием казахстанского танцора Владимира Кальмиуса, который в итоге занял второе место, сообщает Zakon.kz.
В турнире принимали участие именитые спортсмены из 30 стран мира.
Представитель команды Казахстана по брейкингу Владимир Кальмиус завоевал серебряную медаль этих соревнований, передает пресс-служба НОК.
Пройдя отборочный тур, казахстанец обошел сильнейших би-боев из Венесуэлы, Германии, Израиля и Австрии. В 1/8 финала Кальмиус сенсационно одолел представителя Венесуэлы Лил Джи.
Стоит отметить, что Владимир Кальмиус занимает четвертую строчку в казахстанском рейтинге би-боев. А национальная сборная Казахстана по брейкингу на данный момент входит в тройку лучших в мировом рейтинге.
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