Казахстанский би-бой стал серебряным призером турнира в Испании

В Мадриде прошел рейтинговый международный турнир по брейк-дансу с участием казахстанского танцора Владимира Кальмиуса, который в итоге занял второе место, сообщает Zakon.kz.

В турнире принимали участие именитые спортсмены из 30 стран мира.

Представитель команды Казахстана по брейкингу Владимир Кальмиус завоевал серебряную медаль этих соревнований, передает пресс-служба НОК.

Пройдя отборочный тур, казахстанец обошел сильнейших би-боев из Венесуэлы, Германии, Израиля и Австрии. В 1/8 финала Кальмиус сенсационно одолел представителя Венесуэлы Лил Джи.

Стоит отметить, что Владимир Кальмиус занимает четвертую строчку в казахстанском рейтинге би-боев. А национальная сборная Казахстана по брейкингу на данный момент входит в тройку лучших в мировом рейтинге.

Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 млн тенге. Розыгрыши каждую неделю – участвуйте!