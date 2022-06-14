Американцам предлагают 2 тысячи долларов за то, что они впустят тараканов в свои дома

Компания The Pest Informer из Северной Каролины предлагает домовладельцам протестировать новый метод борьбы с тараканами, сообщает Zakon.kz.

Компания предлагает хозяевам домов по 2 тыс. долларов за то, что они запустят по сто тараканов в свои жилища.

По информации Foxnews, в исследовании будут участвовать до семи хозяев домов. Они должны будут дать разрешение на съемку в своем жилище и испытание конкретного средства от тараканов.

Эксперимент будет длиться 30 дней. Как заявили в компании, используемые средства от тараканов абсолютно безопасны для человека и домашних животных.

Если в конце исследования выяснится, что тараканы не исчезли, компания обещает избавить от них владельцев домов традиционными, проверенными способами.