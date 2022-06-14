Знаменитые бегуны Усэйн Болт и Мо Фара стали футболистами

Восьмикратный олимпийский чемпион в беге Усэйн Болт и четырехкратный победитель Игр Мо Фара сыграли в благотворительном футбольном матче Soccer Aid в Лондоне, сообщает Zakon.kz.

Знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт выступал за команду World XI под номером 9.58 (мировой рекорд в беге на 100 метров). Легендарный бегун на средние и длинные дистанции Мо Фара надел майку сборной Англии. Основное время матча завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти сильнее оказалась сборная мира.

Помимо Болта, в составе команды мира также играли звездные ветераны Андрей Шевченко, Роберто Карлос, Андреа Пирло, Кафу, Петр Чех и многие другие.