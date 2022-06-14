Стал известен соперник ФК «Тобол» на старте нового сезона Лиги чемпионов

Соперником костанайского «Тобола» в первом отборочном раунде Лиги чемпионов сезона-2022/23 стал известный венгерский клуб «Ференцварош», сообщает Zakon.kz.

Действующий чемпион Казахстана начнет выступление в ЛЧ матчем против венгерского «Ференцвароша», передает пресс-служба ФК «Тобол».

Первая игра пройдет 5 или 6 июля в Костанае, ответная встреча назначена на 12 или 13 июля в Будапеште. Венгерскую команду возглавляет экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Фото: Instagram/ftcofficial

ФК «Ференцварош» является 33-кратным чемпионом Венгрии, 24-кратным обладателем Кубка Венгрии, а также двукратным обладателем Кубка лиги и шестикратным обладателем Суперкубка Венгрии. А «Тобол» – двукратный чемпион и обладатель Суперкубка Казахстана.

Фото: Instagram/fctobol