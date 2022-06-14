Советы юриста: как гражданину России устроиться на работу в Казахстане

Специалисты юридической клиники КИМЭП рассказали, что нужно гражданину России для того, чтобы устроиться на работу в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Я гражданин России, собираюсь устроиться на работу в Казахстане. Подскажите, нужен ли загранпаспорт, или разрешение на временное проживание можно оформить по внутреннему паспорту? На какой срок дается РВП и можно ли его потом продлевать, не выезжая из страны. Какие документы необходимы для трудоустройства? – прозвучал вопрос.

По информации от юристов, согласно договору о Евразийском экономическом союзе, трудящимся государств-членов не требуется получение разрешения на осуществление трудовой деятельности в государстве трудоустройства.

Признаются документы об образовании, выданные образовательными организациями (учреждениями образования, организациями в сфере образования) государств-членов, без проведения установленных законодательством государства трудоустройства процедур признания документов об образовании. Специалисты юридической клиники КИМЭП

Договор предусматривает, что срок временного пребывания (проживания) трудящегося государства-члена и членов семьи на территории государства трудоустройства определяется сроком действия трудового договора, заключенного трудящимся с работодателем.

При этом граждане, прибывшие из стран ЕАЭС для осуществления трудовой деятельности на территорию другого союзного государства, и члены их семей освобождаются от обязанности регистрации (постановки на учет) в течение 30 суток с даты въезда.

Свыше 30 суток пребывания необходимо встать на учет в миграционной службе.

Более того, согласно правилам въезда и пребывания иммигрантов в РК, разрешенный срок пребывания заканчивается для граждан государств – участников Евразийского экономического союза по истечении 90 календарных дней со дня пересечения границы РК. Для въезда на территорию РК гражданам РФ виза не требуется.

Таким образом, резюмировали специалисты, поскольку гражданину РФ не требуется получение разрешения на трудовую деятельность в РК, то трудовые отношения регулируются трудовым законодательством РК.

Для заключения трудового договора необходимы следующие документы:

вид на жительство иностранца в РК;

документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний или профессиональной подготовки при заключении трудового договора;

документ, подтверждающий трудовую деятельность (при наличии такового);

документ о прохождении предварительного медицинского освидетельствования, если это предусмотрено кодексом.

Поскольку между РК и РФ был заключен договор о Евразийском экономическом союзе, правила для граждан РФ при трудоустройстве такие же, как и для граждан РК. Специалисты юридической клиники КИМЭП

Что касается срока действия разрешения на временное проживание, то, по словам юристов, РВП оформляется на период, не превышающий срока действия национального паспорта иммигранта.

При этом разрешение может продлеваться ежегодно, но не может превышать срока действия трудового договора или гражданско-правового договора по выполнению работ (оказанию услуг).