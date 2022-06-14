«Все решится в седьмом матче»: Константин Пушкарев о финальной серии NHL

С 16 июня начнется финальная серия матчей NHL между «Тампа Бэй Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш». По мнению эксперта Parimatch Константина Пушкарева, победитель Кубка Стэнли определится в седьмом матче.

«Тампа Бэй» третий год подряд пробивается в финал. В последний раз это удавалось сделать только «Эдмонтон Ойлерз» в 1983-1985 годах. С новым рекордом в кармане и двумя кубками 2020 и 2021-го, «молнии» как никогда настроены продолжить серию побед.

По словам Пушкарева, на основе его личного опыта в NHL, у «Тампы» один из лучших составов в лиге на данный момент, что делает их фаворитами финала.

Я отдаю предпочтение «Тампе», потому что у них играет лучший вратарь в мире, Андрей Василевский. Состав хорошо сбалансирован, все звенья играют на высоком уровне и хорошо отыгрывают в меньшинстве. Плюс у «молний» большой опыт участия в плей-офф, а это очень важно в решающей серии. Константин Пушкарев

Несмотря на то, что «Колорадо» слегка уступают в опыте, они вышли победителями из последних двух появлений в финале. Команда спокойно и уверенно отыграла регулярный сезон и заняла первое место в Западной Конференции, выиграв «Эдмонтон» в серии со счетом 4:0.

«Колорадо» в целом хорошо провели сезон. Не сомневаюсь, что они покажут все, на что способны, чтобы завоевать долгожданный кубок. В последний раз они побеждали в 2001 году, наверняка успели проголодаться. Думаю, все решится в седьмом матче. Нас ждет очень интересный финал. Константин Пушкарев

Первый матч состоится 16 июня в 06:00 по времени Нур-Султана.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 - 2.08, Х - 4.40, П2 - 2.90

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