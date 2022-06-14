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В Шымкенте женщина украла шубу, спрятав ее под юбкой

Кадр из видео Фото: скриншот видео
Действия злоумышленницы зафиксировала камера видеонаблюдения. В краже ей помогали подруги, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел в одном из торговых центров города, пишет Otyrar.

Обнаружив пропажу итальянской шубы стоимостью около миллиона тенге, продавец обратилась в полицию.

Как выяснилось при просмотре кадров с камеры видеонаблюдения, в краже участвовали три женщины. Одна прятала шубу, вторая прикрывала, третья отвлекала продавца просьбами о помощи в примерке.

Сейчас полиция занимается расследованием.

Ирина Мишура
Шымкент
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