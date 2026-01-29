Карманница украла 4 млн тенге в автобусе Алматы – все сняли камеры
По данным следствия, в утренние часы подозреваемая, находясь в салоне маршрутного автобуса, воспользовалась свободным доступом и тайно украла из сумки пассажира денежные средства в национальной и иностранной валюте, а также золотые украшения. Общий материальный ущерб превысил 4,1 млн тенге.
В ходе оперативно-следственных мероприятий причастность женщины к преступлению была установлена.
При проведении обыска сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства, в том числе часть похищенного имущества. Кроме того, вина подозреваемой подтверждается записями камер видеонаблюдения, установленных в салоне общественного транспорта.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Теперь подозреваемая водворена в изолятор временного содержания.
"Следственные действия продолжаются", – сообщил начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Асхат Даулетияров.
