Общество

Карманница украла 4 млн тенге в автобусе Алматы – все сняли камеры

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 16:46 Фото: Zakon.kz
В Алматы полицейские задержали женщину, подозреваемую в совершении крупной карманной кражи в общественном транспорте. Действия злоумышленницы попали на камеру видеонаблюдения, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, в утренние часы подозреваемая, находясь в салоне маршрутного автобуса, воспользовалась свободным доступом и тайно украла из сумки пассажира денежные средства в национальной и иностранной валюте, а также золотые украшения. Общий материальный ущерб превысил 4,1 млн тенге.

В ходе оперативно-следственных мероприятий причастность женщины к преступлению была установлена.

При проведении обыска сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства, в том числе часть похищенного имущества. Кроме того, вина подозреваемой подтверждается записями камер видеонаблюдения, установленных в салоне общественного транспорта.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теперь подозреваемая водворена в изолятор временного содержания.

"Следственные действия продолжаются", – сообщил начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Асхат Даулетияров.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 16:46
Криминальная полиция Алматы накрыла банду квартирных воров – кадры задержания

Немного ранее мы сообщали о другом инциденте. Тогда алматинку средь бела дня связали и ограбили на 30 млн тенге.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
