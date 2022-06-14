Из ТРЦ «Москва» в Алматы эвакуировали людей
Фото: pixabay
Причиной эвакуации посетителей из алматинского ТРЦ «Moskva Metropolitan» стало сообщение о заложенном взрывном устройстве, сообщает Zakon.kz.
Службой безопасности ТРЦ была проведена эвакуация около 600 человек. Пресс-служба ТРЦ «Moskva Metropolitan»
После проведенной специалистами проверки стало понятно, что сообщение ложное, информация о взрывном устройстве не обнаружена.
В Instagram-сторис торгово-развлекательного центра появилось сообщение, что на данный момент «Moskva Metropolitan» функционирует в штатном режиме.
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