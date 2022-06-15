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WhatsApp позволит переносить историю чатов с Android на iPhone

Новая функция Фото: pixabay
Мессенджер WhatsApp планирует добавить функцию переноса истории чатов с Android на iPhone, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил гендиректор Meta Марк Цукерберг в Facebook.

Мы добавим в WhatsApp возможность безопасно переключаться между устройствами Android и iOS и переносить переписки, фотографии, видеозаписи и голосовые сообщения. Мы запустили функцию переноса чатов с iPhone на Android в прошлом году, а теперь добавим возможность переноса данных с Android на iPhone. Гендиректор Meta Марк Цукерберг

Глава Meta также добавил, что эта была одна из самых ожидаемых опций. Но когда именно пользователям мессенджера станет доступна функция переноса переписок с устройств Android на iOS, он не уточнил.

Пользователи не имели возможности официально переносить историю сообщений между платформами с момента создания WhatsApp в 2009 году. Ситуация изменилась только в 2021 году, когда в сервисе появилась функция переноса истории сообщений с iPhone на Android. При этом обратный перенос оставался невозможным. Теперь и эта возможность станет доступна.

Константин Вноровский
Цукерберг Марк
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