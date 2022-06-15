Пенсионные накопления в наследство: можно ли их перевести на свой счет
Мне по наследству со счета умершего отца досталась сумма в 7 миллионов тенге. Могу ли я эти деньги внести на свой счет ОПВ в ЕНПФ, чтобы использовать их на пенсии вместе с начисленным на них инвестиционным доходом? – спросил мужчина.
Как пояснили в ЕНПФ, обязательные пенсионные взносы (ОПВ) – деньги, которые подлежат в обязательном порядке уплате агентами (работодателями, индивидуальными предпринимателями, лицами, занимающимися частной практикой). Объектом исчисления ОПВ является ежемесячный доход работника.
Унаследованные же пенсионные накопления не являются доходом работника. В связи с чем нельзя внести унаследованные деньги на свой индивидуальный пенсионный счет (ИПС) для учета ОПВ. Однако у вас есть возможность внести эту сумму на другой ИПС в виде добровольных пенсионных взносов (ДПВ), которые могут уплачиваться физическими лицами в свою пользу и по своей инициативе.ЕНПФ
Таким образом, внести в ЕНПФ сумму денег, полученную в наследство, можно только в качестве добровольных пенсионных взносов.
При этом открывать счет ДПВ не нужно, так как эта функция осуществляется на основании поступившего в ЕНПФ первичного взноса от физического лица в свою пользу или в пользу третьего лица при перечислении взносов.
Вкладчик считается присоединившимся к договору о пенсионном обеспечении за счет ДПВ со дня поступления суммы первой суммы.