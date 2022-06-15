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Рабочий погиб при пожаре на объекте «Озенмунайгаз»

пожар в Мангистауской области Кезби Фото: Zakon.kz
Сообщается, что техника на объекте 2014 года выпуска и имеет все необходимые сертификаты соответствия. Предприятие взяло на себя организацию похорон, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 15 июня в 40 км от Жанаозена на территории нефтегазодобывающего управления-2 АО «ӨзенМунайГаз» произошло загорание подъемной установки АПРС-40 и групповой установки №49.

По информации ДЧС Мангистауской области, пожар был ликвидирован в 01:51. На месте было обнаружено тело мужчины.

Нефтегазодобывающее управление-2 обслуживает компания ТОО «Кезби». Там сообщили, что техника на объекте 2014 года выпуска и имеет все необходимые сертификаты соответствия.

Предприятие взяло на себя организацию похорон и обязалось оказывать материальную помощь семье погибшего.

Данияр Кунафин
Мангистауская область
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