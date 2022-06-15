В Алматы ограничат проезд на одном из участков улицы Курмангазы
Фото: gov.kz
В Медеуском районе Алматы будет закрыто движение на одном из участков улицы Курмангазы, сообщает Zakon.kz.
С 22:00 17 июня до 06:00 19 июня в Медеуском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта по улице Курмангазы от улицы Пушкина до проспекта Достык и далее от проспекта Достык до улицы Зенкова. ТОО «Алматинские тепловые сети»
При этом движение по перекрестку Достык – Курмангазы будет открыто.
Как сообщили в компании, временные ограничения связаны с заменой трубопровода.
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