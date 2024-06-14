В Алматы на два месяца закроют проезд по одной из улиц

С 17 июня по 17 августа 2024 года в Медеуском районе Алматы закроют движение для автотранспорта по улице Курмангазы от улицы Пушкина до проспекта Достык и от проспекта Достык до улицы Зенкова, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в ТОО "Алматинские тепловые сети", движение от проспекта Достык до улицы Зенкова будет закрыто в обе стороны.

Специалисты подчеркнули, что временные ограничения вводятся для проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода общей протяженностью 305 метров, введенного в эксплуатацию с 1986 года.

"За последние 5 лет на данном участке было устранено порядка 10 повреждений". Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"

Также сказано, что данный участок трубопровода обеспечивает теплом и горячей водой 5 многоквартирных жилых домов и 4 прочих объекта.

Подача горячего водоснабжения указанным потребителям на период проведения реконструкции будет сохранена.

Жителей и гостей города в очередной раз попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.

Фото: Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"

Ранее сообщалось, что в Бостандыкском районе Алматы с 23:00 14 июня до 9:00 15 июня 2024 года будет закрыто движение для автотранспорта по проспекту Гагарина, от улицы Березовского до улицы Байкадамова. Движение будет закрыто в обе стороны.