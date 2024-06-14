В Алматы на два месяца закроют проезд по одной из улиц
Как уточнили в ТОО "Алматинские тепловые сети", движение от проспекта Достык до улицы Зенкова будет закрыто в обе стороны.
Специалисты подчеркнули, что временные ограничения вводятся для проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода общей протяженностью 305 метров, введенного в эксплуатацию с 1986 года.
"За последние 5 лет на данном участке было устранено порядка 10 повреждений".Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"
Также сказано, что данный участок трубопровода обеспечивает теплом и горячей водой 5 многоквартирных жилых домов и 4 прочих объекта.
Подача горячего водоснабжения указанным потребителям на период проведения реконструкции будет сохранена.
Жителей и гостей города в очередной раз попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.
Фото: Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"
Ранее сообщалось, что в Бостандыкском районе Алматы с 23:00 14 июня до 9:00 15 июня 2024 года будет закрыто движение для автотранспорта по проспекту Гагарина, от улицы Березовского до улицы Байкадамова. Движение будет закрыто в обе стороны.