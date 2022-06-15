Казахстанский фильм взяли в прокат в России

Отечественный фильм «Время патриотов» режиссера Серикбола Утепбергенова покажут в кинотеатрах России. Крупный дистрибьютор соседней страны принял 800 копий, передает Zakon.kz.

Известно, что в российском прокате картина стартует 16 июня. Казахстанцы смогли увидеть этот фильм в отечественном прокате с 28 апреля.

Фильм «Время патриотов», созданный при содействии Государственного центра поддержки национального кино, повествует о двух братьях из семьи военного. Несмотря на то, что их отец погиб при исполнении, оба продолжили его дело. Старший брат выбрал разведку, младший стал летчиком-истребителем, но отношения между ними остаются натянутыми. Поводом объединиться для братьев становится необходимость спасти жизни людей, предотвратив крупный террористический заговор.

Главные роли в фильме исполнили Сануржан Сулейменов и Данияр Алшинов. Также в ленте заняты Дастен Шакиров, Зарина Хаджиметова, Аскар Ильясов, Саят Исембаев и другие.

Помимо сильного актерского ансамбля, особенностью картины «Время патриотов» является техническая составляющая: зрелищные экшн-сцены созданы при помощи компьютерных технологий. Кроме того, боевик снят на такие же кинокамеры, которые использовались создателями нового голливудского блокбастера «Топ Ган: Мэверик» с участием Тома Круза.

По словам создателей фильма, их консультантами были ветераны различных спецслужб, в картине также показано взаимодействие военных с органами нацбезопасности и другими структурами. Съемки прошли в прошлом году. В фильме зритель увидит живописные локации Казахстана – урочище Бозжыра, Каспийское море, заснеженные предгорья Заилийского Алатау.

Кроме того, часть материала была снята за рубежом: в Турции и Азербайджане.