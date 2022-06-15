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Законодательство РК

Токаев подписал указ о создании Национального курултая

подписан указ о создании Национального курултая Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 14 июня 2022 года подписал указ «О создании Национального курултая при президенте Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz.

Указом президента РК также утверждены положение о Национальном курултае при президенте РК и состав Национального курултая.

Основной целью деятельности Национального курултая является выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации.

Основные задачи:

  • выработка и внесение предложений по развитию общественной консолидации, продвижению и укреплению общенациональных ценностей;

  • обеспечение конструктивного диалога между представителями общественности, партий, неправительственного сектора и госорганов;

  • осуществление иной деятельности в рамках своей компетенции, не противоречащей законодательству РК.

Состав Национального курултая

Национальный курултай состоит из председателя Национального курултая (президента РК), двух заместителей, членов и секретаря.

Председатель:

  • осуществляет общее руководство деятельностью Национального курултая;

  • определяет место и время проведения заседаний;

  • дает поручения заместителям председателя, членам и секретарю.

Государственный советник РК является заместителем председателя Национального курултая, утверждает повестку заседаний и осуществляет иные полномочия по поручениям председателя.

Состав Национального курултая формируется из числа известных государственных и общественных деятелей, представителей партий, неправительственного сектора, бизнес-ассоциаций, экспертного сообщества и общественных советов областей, городов республиканского значения, столицы. Периодически состав Национального курултая будет обновляться путем проведения ротации.

Члены Национального курултая вправе:

  • вносить предложения по плану работы, повестке дня его заседаний и порядку обсуждения вопросов рабочему органу;

  • участвовать в подготовке материалов к заседаниям;

  • принимать участие в обсуждении и разъяснении вопросов в обществе, рассматриваемых на заседании.

Вместе с тем члены Национального курултая не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.

Рабочим органом Национального курултая является Министерство информации и общественного развития РК.

Рабочий орган Национального курултая:

  • формирует проект повестки дня и программы заседаний;

  • организует подготовку материалов к заседаниям, а также проектов протокольных рекомендаций и предложений;

  • оповещает членов Национального курултая о месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания, своевременно обеспечивает их необходимыми материалами;

  • осуществляет информационно-аналитическое обеспечение деятельности;

  • запрашивает и получает от госорганов и организаций информацию, документы и материалы, необходимые для выполнения возложенных задач;

  • осуществляет мониторинг реализации рекомендаций и предложений, принятых Национальным курултаем;

  • взаимодействует со средствами массовой информации;

  • осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения деятельности Национального курултая.

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