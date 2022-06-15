Токаев подписал указ о создании Национального курултая
Указом президента РК также утверждены положение о Национальном курултае при президенте РК и состав Национального курултая.
Основной целью деятельности Национального курултая является выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации.
Основные задачи:
выработка и внесение предложений по развитию общественной консолидации, продвижению и укреплению общенациональных ценностей;
обеспечение конструктивного диалога между представителями общественности, партий, неправительственного сектора и госорганов;
осуществление иной деятельности в рамках своей компетенции, не противоречащей законодательству РК.
Состав Национального курултая
Национальный курултай состоит из председателя Национального курултая (президента РК), двух заместителей, членов и секретаря.
Председатель:
осуществляет общее руководство деятельностью Национального курултая;
определяет место и время проведения заседаний;
дает поручения заместителям председателя, членам и секретарю.
Государственный советник РК является заместителем председателя Национального курултая, утверждает повестку заседаний и осуществляет иные полномочия по поручениям председателя.
Состав Национального курултая формируется из числа известных государственных и общественных деятелей, представителей партий, неправительственного сектора, бизнес-ассоциаций, экспертного сообщества и общественных советов областей, городов республиканского значения, столицы. Периодически состав Национального курултая будет обновляться путем проведения ротации.
Члены Национального курултая вправе:
вносить предложения по плану работы, повестке дня его заседаний и порядку обсуждения вопросов рабочему органу;
участвовать в подготовке материалов к заседаниям;
принимать участие в обсуждении и разъяснении вопросов в обществе, рассматриваемых на заседании.
Вместе с тем члены Национального курултая не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
Рабочим органом Национального курултая является Министерство информации и общественного развития РК.
Рабочий орган Национального курултая:
формирует проект повестки дня и программы заседаний;
организует подготовку материалов к заседаниям, а также проектов протокольных рекомендаций и предложений;
оповещает членов Национального курултая о месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания, своевременно обеспечивает их необходимыми материалами;
осуществляет информационно-аналитическое обеспечение деятельности;
запрашивает и получает от госорганов и организаций информацию, документы и материалы, необходимые для выполнения возложенных задач;
осуществляет мониторинг реализации рекомендаций и предложений, принятых Национальным курултаем;
взаимодействует со средствами массовой информации;
осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения деятельности Национального курултая.
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