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Казахстанские компании недовольны организацией рабочих процессов – исследование

Компании и рынки Фото: pixabay
63% казахстанских компаний на сегодняшний день не оцифровали свои рабочие процессы. При этом 51% компаний недовольны тем, как у них выстроена работа с задачами, показал опрос среди сотрудников и руководителей отечественных компаний, передает Zakon.kz.

Казахстанский бизнес только начинает цифровизацию своих рабочих процессов. Более половины компаний не удовлетворены тем, как у них выстроена внутренняя работа с задачами, считают авторы исследования от компании «Битрикс24 Казахстан».

По их данным, 46% опрошенных ответили, что договоренности по задаче у них фиксируются устно. 32% записывают задания и договоренности в блокноты, и только 22% фиксируют задачи в онлайн-сервисах или программах.

Среди тех, кто для своей работы использует онлайн-сервисы, 21% компаний ответили, что работают в нескольких программах – трех и более. Большая часть опрошенных – 55% – отметили, что это неудобно. К слову, еще 21% респондентов работают со всеми задачами в одной программе.

По результатам исследования в первую очередь сотрудники казахстанских компаний (31% опрошенных) хотели бы оцифровать статус выполнения задач. 26% респондентов – учет рабочего времени. Далее в убывающем порядке по приоритетности идут такие элементы, как система контроля над всеми задачами, постановка и делегирование задач, оценка эффективности, контроль дедлайнов и общение с коллегами.

Почему же большая часть казахстанских компаний до сих пор не автоматизировали бизнес-процессы? 51% опрошенных считают, что главная сложность запуска цифровизации в компании заключается в ее внедрении. Респонденты также придерживаются мнения о том, что проблема заключается в неготовности сотрудников к переменам (19%), в высокой стоимости (18%) и в неготовности владельцев автоматизировать бизнес-процессы (12%).

Альберт Ахметов
Казахстан
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